Mahi stuurt aan op transfer: "Het aanbod is teleurstellend"

Mimoun Mahi lijkt voor een vertrek te staan bij FC Groningen. De 24-jarige aanvaller is niet tevreden over de aanbieding die hem is gedaan.

Die getuigt van ‘te weinig respect’, zo vertelt Mahi in een interview met het Dagblad van het Noorden . "“Als mensen van bovenaf me niet de waardering geven, houdt het op. Ik had de intentie om te verlengen en het liefst blijf ik ook gewoon bij FC Groningen, maar niet voor dit aanbod. Het is echt niet zo dat ik heel veel wil verdienen, maar het contract dat me is aangeboden is gewoon teleurstellend. Ik vind dat zonde.”"



Mahi verwacht hoe dan ook dat hij het seizoen afmaakt in het Hitachi Stadion. Algemeen directeur Hans Nijland is wel verbaasd door de reactie van Mahi: “"Als hij een kerel is, vertelt hij me face tot face hoe hij erover denkt in plaats van zijn mening via de media te ventileren. Daar zou ik respect voor hebben.”"



Mahi maakte zijn profdebuut bij Sparta Rotterdam en vertrok in de zomer van 2014 naar FC Groningen. Inmiddels staat de tweevoudig international van Marokko op 36 doelpunten en 18 assists in 122 officiële wedstrijden.