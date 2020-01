Maher waarschuwt Stengs en Boadu: "Ik had het me anders voorgesteld"

Adam Maher heeft geen moment spijt van zijn overstap van AZ naar FC Utrecht.

Zelfs niet nu de club uit Alkmaar deze voetbaljaargang tot een serieuze kandidaat voor de landstitel is uitgegroeid. Bij kreeg de middenvelder zijn carrière afgelopen seizoen weer op de rails.

De club wilde graag met de spelmaker door, maar de publiekslieveling koos toch voor en vooral voor een langere samenwerking met John van den Brom.

"Er was méér dan Van den Brom", legt Maher vrijdag in De Telegraaf uit. "Ik had ook goede gesprekken met technisch directeur Jordy Zuidam. De ambitie spatte ervan af, Utrecht wil net als AZ het gat met de topclubs verkleinen. Ik ben een man van uitdagingen en wilde die uitdaging aangaan."

FC Utrecht staat desondanks op een teleurstellende zevende plaats. "Maar vergeet niet dat de verschillen in de subtop klein zijn en dat veel spelers bij ons nieuw zijn. We groeien steeds meer naar elkaar toe, dat merk ik hier heel duidelijk. De kennismakingsperiode mag nu wel voorbij zijn. Nu moeten we doorpakken."

Maher wist naar eigen zeggen van tevoren al dat AZ het dit seizoen goed zou doen. De Noord-Hollanders leunen op onder meer Myron Boadu en Calvin Stengs, die net als Maher acht jaar geleden al op jonge leeftijd in het debuteerden en ook aan internationale topclubs worden gelinkt.

"Ik zie inderdaad veel overeenkomsten met mijn doorbraak", beaamt Maher. "Hopelijk beseffen zij wel dat voetballen bij AZ ietsie anders is dan voetballen bij of buitenlandse topclubs."

"Vergeleken bij die clubs bestaat er bij AZ nauwelijks druk. Neemt niet weg dat ze het ongelooflijk goed doen." Maher noemt de keuzes die Boadu en Stengs binnen afzienbare tijd moeten maken 'cruciaal'.

"Nu is het nog leuk, maar de vervolgstap die ze gaan maken kan bepalend zijn voor de rest van hun carrière. Ik had me mijn loopbaan na AZ ook anders voorgesteld. Ik dacht via een tussenstop bij de stap naar de Europese top te kunnen maken. Het liep alleen anders."