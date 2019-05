'Maher stelt clubleiding van AZ teleur met mededeling over toekomst'

Adam Maher gaat zijn aflopende contract bij AZ niet verlengen, zo weet het Algemeen Dagblad woensdagmiddag te melden.

De 25-jarige middenvelder heeft volgens het dagblad aan de club laten weten dat hij komende zomer transfervrij op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Dit besluit zorgt bij de clubleiding van voor de nodige teleurstelling.

AZ zou de laatste tijd juist het gevoel hebben gehad dat er een goede kans was dat Maher zou kiezen voor een langer verblijf. De middenvelder keerde aan het begin van dit seizoen terug in Alkmaar, waar hij goed was voor 2 doelpunten en 5 assists in totaal 29 officiële wedstrijden. Met zijn sterke spel zou Maher zich in de kijker hebben gespeeld, want zijn naam werd reeds gelinkt aan en een stap naar het buitenland.



De toekomst van de vijfvoudig international ligt dus in ieder geval niet bij AZ. Maher werd opgeleid in Alkmaar, waarna in 2013 vijf miljoen euro neertelde. Een doorslaand succes werd zijn dienstverband in Eindhoven niet en na een huurperiode bij het Turkse Osmanlispor vertrok hij in januari 2018 definitief naar . Met de Tukkers degradeerde Maher uit de , waarna hij terugkeerde bij AZ.