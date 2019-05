Maher heeft aanbieding in beraad: "Ik moet kijken wat het beste is"

Adam Maher is met de clubleiding van AZ in gesprek over een verlenging van zijn aflopende contract.

De middenvelder streek afgelopen zomer na een aantal moeizame seizoenen bij en een pijnlijk halfjaar bij neer bij zijn jeugdliefde . Maher had na zijn terugkeer in Alkmaar een aantal weken nodig om weer op niveau te komen, maar veranderde daarna al snel in een belangrijke schakel in het elftal van trainer John van den Brom.



"Het begin was wennen, maar ik ben daarna niet meer uit de basis verdwenen", blikt hij terug in gesprek met Voetbal International. "Ik heb m'n best gedaan. Daar kan ik tevreden op terugkijken. Zelf heb ik altijd het vertrouwen gehad, maar ik had ook vertrouwen van m'n omgeving nodig, iemand die in mij geloofde. Dat is uitgekomen."



Maher vertrok zes jaar geleden als een van de grootste talenten van de voor acht miljoen euro naar PSV, maar hij slaagde er in Eindhoven nooit in om een onbetwiste basisplaats te veroveren. Dit heeft er echter niet tot geleid dat hij aan zichzelf begon te twijfelen: "Nee, totaal niet. Ik heb het laten zien, dat kan niet zomaar weggaan. Ik weet wat m'n kwaliteiten zijn."



"De communicatie vanuit de trainers is dit jaar altijd heel goed geweest. Dan weet je waar je aan toe bent en kun je een goed seizoen draaien." AZ heeft de 25-jarige Maher een aanbieding gedaan, maar de vijfvoudig Oranje-international houdt vooralsnog zijn opties open: "Ja, we zijn in gesprek. Ik moet kijken wat het beste is voor mij. Ik voel me thuis hier en de supporters staan achter mij. Dat waardeer ik zeer. Ik ga kijken wat de beste opties zijn."