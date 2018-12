Maher blikt terug: "Je weet dat je wilt spelen en dat je hoort te spelen"

Voor Adam Maher staat een bijzondere wedstrijd op de rol.

Met AZ gaat de middenvelder zaterdagavond op bezoek bij zijn oude club PSV. Hoewel Maher de verwachtingen in Eindhoven nooit volledig wist waar te maken, kijkt hij overwegend positief terug op zijn periode bij PSV. "Ik heb toch prijzen gepakt en ik heb redelijk veel gespeeld in de wedstrijden waarin het erom ging", vertelt hij aan PSV TV .

In 2013 betaalde PSV circa 6,5 miljoen euro om Maher over te nemen van AZ. Hij kwam tot 72 competitieduels en 12 doelpunten voor de Noord-Brabanders. Maher wijst op zijn twee gewonnen landstitels en Johan Cruijff Schalen, in 2015 en 2016. "Ik kijk meestal naar de positieve dingen. Het is niet leuk om op de bank te zitten, want je weet van jezelf dat je wilt spelen en dat je hoort te spelen. Je wacht op dat ene moment en ik heb mijn uiterste best gedaan op de momenten die ik kreeg."



De huidige trainer van PSV, Mark van Bommel, sloot in het seizoen 2012/13 zijn actieve spelerscarrière af bij de club. Na dat seizoen zocht hij contact met Maher over een stap naar PSV. "Ik sprak toen met Van Bommel en had zijn nummer. Dat is speciaal", aldus Maher, die vrijdag door Van Bommel nog een 'heel goede speler' werd genoemd. "Ik heb een goede band gehad met Van Bommel. Ik vind het mooi dat hij daar nu staat. Hij heeft het zelf verdiend en doet het goed. Ze pakken punten en hebben het goed gedaan in de Champions League. Ik kijk met een trots gevoel naar de trainer."



De 25-jarige spelmaker belandde via een verhuurperiode bij Osmanlispor en een kort dienstverband bij FC Twente afgelopen zomer weer in Alkmaar. In het begin van het seizoen was hij niet zeker van een basisplek, maar in de afgelopen vijf duels in de Eredivisie stond hij negentig minuten op het veld.. "Ik voel me nu weer op mijn plek", vertelt Maher. "Ik krijg vertrouwen en duidelijkheid. Er wordt met me gesproken over dingen die ik beter kan doen. Die duidelijkheid heb ik nu wel, en daar ben ik wel tevreden mee."