Maguire perfecte aankoop, Wan-Bissaka schot in de roos en vijf dingen die we hebben geleerd van Man United's voorbereiding

The Red Devils eindigden hun voorseizoen met een remise tegen AC Milan in Cardiff, waarna de strafschoppenserie werd gewonnen.

heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met zes overwinningen in zes duels. Zaterdag werd in een penaltyserie met 5-4 verslagen, na een 2-2 gelijkspel in Cardiff.

Ole Gunnar Solskjaer sloot het vorige seizoen nog af met een dramatische reeks die uitmondde in een 0-2 thuisnederlaag tegen het gedegradeerde . Toch begint de ploeg dankzij de ontwikkelingen van deze zomer met vertrouwen aan de eerste competitiewedstrijd, volgende week zondag tegen (thuis).

Maar wat heeft Solskjaer de afgelopen weken geleerd van de prestaties van zijn team in de voorbereiding? Goal kijkt naar de vijf belangrijkste lessen...

Druk zetten heeft effect

In de nieuwe speelstijl die de Noor deze zomer heeft geïnjecteerd ziet United er veel krachtiger en levendiger uit.

Voor het eerst in meer dan drie jaar mocht Anthony Martial voorin de aanvalslinie leiden, in een vloeiende afwisseling met Marcus Rashford. The Mancunians hebben de bereidheid getoond om vanaf de voorhoede met hoge pressie te verdedigen, waardoor tegenstanders voor langere periodes naar achteren werden gedrukt.

Onder Louis van Gaal en José Mourinho zakte United vaak terug en kon de opponent juist druk zetten. Maar Solskjaer wil van United een veel dynamischer elftal maken als de bal wordt ingeleverd. Om te beginnen zijn de spelers veel fitter en kunnen ze daardoor langer een hoger tempo hanteren dan in de afgelopen jaren.

Het lijkt er eindelijk op dat United een speelstijl wil toepassen die past bij het moderne voetbal. En dat is al een belangrijke eerste les die is geleerd.

Wan-Bissaka is schot in de roos

The Spider heeft onmiddellijk impact gemaakt als speler van Manchester United.

Zijn komst voor een slordige 63 miljoen euro riep aanvankelijk bij velen de vraag op of de Engelse recordkampioen niet te veel had betaald voor een rechtsback met slechts 46 duels in het profvoetbal achter zijn naam. Hij liet echter snel zien dat hij genoeg kwaliteiten heeft om de komende jaren een ster te worden.

Tijdens het voorseizoen vielen zijn koelbloedigheid in tackles en zijn drang naar voren al op. Voor een club die eigenlijk al een half decennium zonder een gerenommeerde rechtsback speelt, is Aaron Wan-Bissaka een luxe speler die niemand op Old Trafford als vanzelfsprekend beschouwt.

Maguire precies wat United nodig heeft

Solskjaer gebruikte zes verschillende centrumverdedigers in de zes duels van deze zomer. Hoewel de ploeg maar drie tegengoals incasseerde, staat de samenstelling van de achterste linie nog zeker niet vast. Naast Victor Lindelöf is er geen uitgesproken kandidaat om in het hart van de defensie een basisplek op te eisen. De langdurige blessure bij Eric Bailly helpt wat dat betreft ook niet echt.

Het nieuws dat Harry Maguire alleen nog medisch gekeurd moet worden voordat hij zich speler van Manchester United mag noemen, had dus niet op een beter moment kunnen komen.

Veel critici hebben commentaar op de enorme transfersom voor de Engelsman (circa 93 miljoen euro), maar niemand kan ontkennen dat Maguire een 'upgrade' is van wat Solskjaer op dit moment in zijn selectie heeft.

Chris Smalling, Phil Jones en Marcos Rojo zijn alledrie kandidaat om plaats te maken, omdat ze de laatste jaren niet konden overtuigen. Axel Tuanzebe zou komend seizoen ook wat speeltijd kunnen krijgen na een afgeronde huurperiode bij Aston Villa.

Maar Maguire is er nú al klaar voor. United zal echt profiteren van zijn commanderende stijl.

United niet hetzelfde zonder Pogba

Het spel tegen AC Milan leverde extra bewijs dat United zonder een fitte Paul Pogba simpelweg niet hetzelfde elftal is.

De Fransman miste de wedstrijd in Cardiff vanwege rugklachten en de formatie van Solskjaer oogde traag en inspiratieloos. In eerdere oefenpotten gaf Pogba het aanvalsspel een extra dimensie, wat allerlei loopacties van de aanvallers veroorzaakte, maar tegen Milan werd de spelverdeler duidelijk gemist.

Het lijkt erop dat Pogba minstens nog een jaar in Manchester blijft, aangezien zijn uitspraken over 'een nieuwe uitdaging' ondanks geruchten over niet leidden tot een transfer. En dat is alleen maar goed nieuws voor United. Want als de WK-winnaar zijn beste spel speelt, kan hij één van de meest destructieve spelers ter wereld zijn.

'The kids are alright'

United nam Mason Greenwood, Angel Gomes, Tahith Chong en James Garner mee op tournee door Australië en Azië, nadat ze al meer betrokken waren geraakt bij de hoofdmacht na de komst van Solskjaer in december.

Garner, Greenwood en Gomes maakten deze zomer alledrie hun eerste doelpunten voor de club en Chong kreeg ook speeltijd. Het toonde aan dat de Noorse manager veel vertrouwen heeft in de jeugd.

Vooral Greenwood (foto) lijkt er klaar voor om komend jaar een grote rol van betekenis te gaan spelen. De 17-jarige middenvelder scoorde tegen Leeds United en en hij benutte zaterdag voor het oog van 65.000 toeschouwers een strafschop in het Millennium Stadium.

Gomes, die eveneens scoorde van elf meter, zou ook regelmatig beloond kunnen worden door Solskjaer. Helemaal als de coach wil roteren met het oog op de veeleisende -campagne.

Op basis van de laatste zes oefenduels zullen de toekomstige sterren van Manchester United de komende negen maanden zeker hun kansen krijgen.