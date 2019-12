Magische Martinelli zorgt dat Lacazette zich moet bewijzen in Luik

De Franse aanvaller was maandagavond bankzitter tegen West Ham United en hij zal donderdag dus willen imponeren in België.

"Laca is een geweldige speler, maar ik moest een moeilijke beslissing nemen."

Dat waren de woorden van Freddie Ljungberg na afloop van de 1-3 uitzege bij , zijn eerste zege als interim-manager van .

De Zweed kreeg de vraag waarom hij Lacazette in het London Stadium buiten de basis hield, ten faveure van de 18-jarige Gabriel Martinelli.

"Gabby is een fantastische speler. Hij is heel jong, maar hij speelt met veel energie en hij blijft maar gaan. Hij is een soort Duracell-batterij."

"Hij kent geen angst. Het is een genoegen om het op het veld te zien en het brengt en lach op je gezicht als hij succes heeft."

Die laatste uitspraak was duidelijk een gevolg van wat zich zojuist had afgespeeld.

Martinelli, voor het eerst in de basis in een competitieduel, zorgde een kwartier na de pauze voor de gelijkmaker nadat The Gunners in de eerste helft op achterstand waren gekomen. De 1-1 bleek de opmaat te zijn voor de eerste zege van de Noord-Londenaren in tien wedstrijden.

Zestig minuten lang leek Ljungberg's elftal op weg te zijn naar alweer een dramatisch resultaat, maar nadat Arsenal's Braziliaanse tiener scoorde uit een voorzet van Sead Kolasinac, veranderde het spelbeeld volledig.

De ploeg die elke vorm van zelfvertrouwen miste, voetbalde plotseling als herboren. Arsenal speelde met snelheid, veel beweging en een levendigheid die er lang niet was geweest.

En dat moet nu de blauwdruk zijn voor de komende weken, wat betekent dat spelers als Lacazette en David Luiz het wellicht moeten gaan doen met een reserverol in de Premier League.

Het lijkt erop dat ze donderdagavond allebei wel gaan starten in de -wedstrijd tegen . Maar zondag, als naar het Emirates Stadium komt, zitten ze zeer waarschijnlijk weer op de bank.

In het voetbal kunnen de zaken snel veranderen, daar is Lacazette inmiddels ook wel achter. Vorig seizoen was hij nog Speler van het Jaar bij Arsenal, maar nu wordt hij onder druk gezet door een 18-jarig talent dat pas net in Engeland speelt nadat hij uit Brazilië werd weggeplukt.

Vanaf het moment dat Martinelli bij zijn nieuwe club arriveerde, was het duidelijk dat hij iets speciaals heeft.

Met zijn spel in de voorbereiding dwong hij voor dit seizoen een plek in de A-selectie af en zijn prestaties in de Europa League en leverden hem een kans in de Premier League op.

De teller staat nu op acht doelpunten in zeven duels als basisspeler en zijn moyenne is nu één treffer per 87 minuten.

"Hij is echt ongelooflijk", zei Jürgen Klopp nadat Martinelli tweemaal scoorde in de knotsgekke 5-5 tegen in oktober. "Hij is nog zo jong, maar hij oogt al zo volwassen en hij is heel dreigend."

"Hij is een talent van de eeuw, een geweldige spits."

Door de opkomst van de Zuid-Amerikaan zal Lacazette zich weer opnieuw moeten bewijzen. De Fransman is immers niet meer zeker van een vaste basisplaats en hij moet aantonen dat hij speeltijd vanaf de eerste aftrap verdient.

En dat wordt niet eenvoudig. De gelijkmaker bij West Ham United betekent dat Martinelli nu net zoveel uitdoelpunten in de Premier League heeft gemaakt als Lacazette in de afgelopen twaalf maanden.

De statistieken van de voormalige Lyon-spits buiten het Emirates Stadium zijn al een tijdje slecht. Na zijn twee treffers in oktober vorig jaar tegen was Lacazette in competitieverband alleen nog trefzeker tegen in februari.

Dat is niet goed genoeg voor een speler met zijn kwaliteiten en dus is het terecht dat Ljungberg tegen West Ham voor Martinelli koos.

Lacazette zit nu in een lastige situatie. Normaal gesproken kreeg hij een avond vrijaf als er een Europa League-duel voor de deur stond en plaatste hij foto's op social media terwijl hij thuis op de bank de wedstrijd keek.

Maar nu lijkt de 28-jarige spits de aanvalslinie in Luik te leiden, in een ploeg die verder voornamelijk uit jonge spelers zal bestaan.

De verwachting is dat Luiz ook aan de aftrap verschijnt. Hij werd maandag nog gepasseerd na een reeks slechte wedstrijden.

Net als Lacazette staat ook de ervaren Braziliaan voor de moeilijke taak om zijn plaats terug te winnen. Hij zal de Europa League moeten gebruiken om Ljungberg te laten zien dat Arsenal ook in de Premier League op hem kan bouwen.

Arsenal had een flinke 'shake-up' nodig, zoals de reeks van negen duels zonder zege bewees. De veranderingen in het London Stadium, met Martinelli en Nicolas Pépé ter ondersteuning van Pierre-Emerick Aubameyang en Calum Chambers centraal achterin naast Sokratis, leverden uiteindelijk het gewenste resultaat op.

Het is nu aan Lacazette en Luiz om weer in de competitieplannen van Ljungberg terug te komen, om te beginnen in Luik. Als ze te weinig indruk maken, zullen ze moeten wennen aan steeds meer tijd op de reservebank.