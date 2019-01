Magallán reageert: "Nico's komst naar Ajax heeft positief uitgepakt"

Ajax maakte woensdag melding van de komst van Lisandro Magallán en de Argentijn heeft zijn eerste interview gegeven aan de Nederlandse pers.

De verdediger wordt voor circa acht miljoen euro overgenomen van Boca Juniors en sluit nog deze week aan bij de selectie van trainer Erik ten Hag. Samen met landgenoot Nicolas Tagliafico reist hij van Buenos Aires naar Florida, waar de Amsterdammers zich voorbereiden op de tweede seizoenshelft. "Ik ben een speler die nooit opgeeft, altijd zal blijven vechten en het collectief boven het individu stelt", omschrijft de aankoop zichzelf in gesprek met De Telegraaf .

De 25-jarige mandekker leek de afgelopen transferzomer al naar Ajax te verkassen. Hij werd al medisch gekeurd in Amsterdam en was persoonlijk rond. Omdat er geen akkoord werd bereikt over de transfersom, keerde Magallán terug naar zijn werkgever. Hij haalde als aanvoerder van Boca Juniors het Argentijnse kampioenschap binnen en ging in december over twee duels onderuit in de finale van de Copa Libertadores. Intussen volgde hij de verrichtingen van Ajax op de voet. "Het lijkt me een geweldig team, dat vooral in de groepsfase van de Champions League heel erg goed speelde. Ajax heeft gretige kwaliteitsspelers, van wie de fans hoge verwachtingen hebben."



Ajax houdt rekening met een zomers vertrek van Matthijs de Ligt en heeft met Magallán al een vervanger in huis. "Dat Ajax opnieuw een poging waagde om mij aan te trekken, was een teken van vertrouwen, waarvoor ik Marc Overmars heel dankbaar ben. Ik ga trainen, hard werken om dat vertrouwen terug te betalen", vervolgt de verdediger, die hoopt dat hij net zo’n goede indruk kan maken als zijn landgenoot bij Ajax. "Nico’s komst naar Ajax heeft zeer positief uitgepakt. Met zijn specifieke kwaliteiten heeft hij een mooi aandeel in de goede resultaten. Ik zal proberen eenzelfde bijdrage aan het team te leveren."



Magallán sprak nog niet met trainer Erik ten Hag. "Die mogelijkheid heb ik nog niet gehad. Maar ik twijfel er niet aan dat hij in de eerste dagen zijn ideeën en doelstellingen zal overbrengen", vertelt de aankoop, die zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot medio 2023. "Mijn familie is heel gelukkig, echt heel blij voor me. Iedereen weet dat Ajax een mooie club is met een grote historie. Ze hebben net als ik hoge verwachtingen."