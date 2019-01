Magallán ook rechtenstudent: "Ik bereid vakken voor in Nederland"

Met Lisandro Magallán heeft Ajax niet alleen een extra optie voor de defensie in huis gehaald, maar mogelijk ook een advocaat in spé.

De 25-jarige Argentijn is naast centrumverdediger namelijk ook rechtenstudent en hij wil zijn studie per se afmaken. Die belofte deed Magallán aan zijn vader Adalberto, die een jaar geleden overleed. Adalberto Magallán was niet alleen een voormalig profvoetballer maar ook een bekende advocaat. Magallán junior hoopt ooit in zijn voetsporen te treden en heeft zijn propedeuse inmiddels binnen.

"Maar ik ben nog lang niet klaar", vertelt de verdediger in gesprek met de NOS. "Ik probeer het op afstand te doen. Ik bereid vakken voor in Nederland en als ik weer in Argentinië ben, probeer ik wat tentamens te halen." Studeren is in de optiek van Magallán ook een manier om mentaal fris te blijven.

"Ik doe het omdat ik het leuk vind en gebruik het als afleiding om naast het voetbal ook nog aan iets anders te denken." Magallán gaat zich nu toeleggen op het leren van de belangrijkste voetbaltermen om op het veld met de rest te communiceren. De communicatie verloopt nu vooral via landgenoot Nicolás Tagliafico. "Nico heeft me ontzettend geholpen."



"Hij heeft me voorgesteld aan mijn ploeggenoten en de mensen van de club. Ik vind het belangrijk, een Argentijn in het team", besluit Magallán. "Met hem kan ik Spaans spreken. Hij helpt me ook om met de anderen te praten." Magallán maakte op het trainingskamp van Ajax in de Verenigde Staten zijn officieuze debuut voor de Amsterdammers. Mogelijk krijgt hij zondag tegen sc Heerenveen zijn eerste officiële minuten.