Magallán keert terug in selectie voor kraker in Santiago Bernabéu

Ajax reist maandag met een nagenoeg fitte selectie af naar Madrid voor de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid van dinsdagavond.

De Amsterdammers laten via de officiële kanalen weten dat Erik ten Hag 21 spelers meeneemt naar de Spaanse hoofdstad, waaronder de weer van een blessure herstelde nieuwkomer Lisandro Magallán.

De Argentijnse verdediger kwam in januari over van Boca Juniors en speelde tot nu toe twee wedstrijden voor zijn nieuwe werkgever. De 25-jarige stopper stond de afgelopen weken echter aan de kant met een bovenbeenblessure, maar zou in het Santiago Bernabéu weer zijn rentree kunnen maken. Van de 21 spelers die Ten Hag heeft meegenomen zullen er nog wel 3, waaronder een keeper, plaats moeten gaan nemen op de tribune.



Ajax reist maandagochtend rond elf uur via Schiphol naar Madrid en 's avonds zal er voor de laatste keer getraind worden voor de return in de achtste finales van het miljardenbal. De Amsterdammers moeten in de thuishaven van de Koninklijke de 1-2 nederlaag die drie weken geleden in de Johan Cruijff ArenA werd geleden zien weg te poetsen om door te bekeren in de Champions League.



De verwachting is dat Ten Hag voor het duel met Real voor dezelfde opstelling kiest als in de heenwedstrijd, met Dusan Tadic in de spits en David Neres samen met Hakim Ziyech op de flanken. De trainer verwelkomde zijn spelers zondag weer terug op het trainingsveld nadat hij de Ajacieden twee dagen vrijaf had gegeven na de gewonnen beker-Klassieker tegen Feyenoord.



De volledige selectie van Ajax: André Onana, Kostas Lamprou, Bruno Varela, Rasmus Kristensen, Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Daley Sinkgraven, Noussair Mazraoui, Lisandro Magallán, Daley Blind, Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek, Dusan Tadic, Zakaria Labyad, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Dani de Wit, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg.