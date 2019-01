Magallán dankbaar: "Godzijdank was Ajax geduldig en hebben ze gewacht"

Lisandro Magallán heeft deze maand zijn overstap van Boca Juniors naar Ajax afgerond.

De Argentijnse verdediger is door de Amsterdammers voor een bedrag van ongeveer acht miljoen euro aangetrokken. Hij heeft zich afgelopen weekend in Florida bij de selectie van trainer Erik ten Hag gevoegd. Op trainingskamp heeft hij zijn nieuwe ploeggenoten de handen kunnen schudden en is hij begonnen aan de voorbereiding op zijn eerste Europese avontuur.

Afgelopen zomer was Magallán al op weg naar Ajax. Hij was akkoord met de club uit de Eredivisie en werd zelfs al medisch gekeurd. Omdat Boca Juniors en Ajax niet tot een akkoord kwamen, bleef de verdediger nog een halfjaar in Buenos Aires. "In juni kon ik al komen, maar om verschillende redenen bleef ik toch zes maanden langer in Argentinië. In december zouden we verder kijken wat er ging gebeuren. Godzijdank was Ajax geduldig en hebben ze gewacht tot de transfermarkt weer open ging. En nu ben ik hier. Ik ben Ajax heel dankbaar voor het geduld en vertrouwen dat ze in me hebben."



"Ik ben er klaar voor. Ik ben klaar om me in te zetten voor het team en mee te werken om te doen wat nodig is", vervolgt de Argentijn in gesprek met Ajax TV . "Het is voor het eerst dat ik in Europa ga spelen. Gelukkig is hier Nicolás Tagliafico, ook een Argentijn. Hij helpt me met aanpassen. Ik word heel enthousiast van de club. Het is een belangrijke club, zowel in de Nederlandse competetie als in Europa. Het doel is vooruit gaan en ik wil de sportieve strijd aangaan. De uitdaging waar we als groep voor staan bevalt me en motiveert me om aan de slag te gaan."



Magallán reisde vorige week samen met zijn landgenoot Tagliafico af naar de Verenigde Staten. Onderweg werd hij bijgepraat door de linksback. "We hebben veel gepraat over van alles. Over het leven in Amsterdam, de club, het team. Alleen maar goede dingen. Onderweg naar het trainingskamp in de Verenigde Staten heeft hij alle herinneringen gedeeld. Hij heeft zoveel mooie dingen meegemaakt en ik heb zin om dat ook mee te gaan maken", aldus Magallán.