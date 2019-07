Maduro waarschuwt: "Ajax moet de wedstrijd niet lichtzinnig opvatten"

Voor Ajax kwam maandag tijdens de loting voor de derde voorronde van de Champions League PAOK Saloniki uit de koker.

De Tweekoppige Adelaar veroverde afgelopen seizoen de dubbel in Griekenland en leed in de competitie geen enkele nederlaag. Hedwiges Maduro, die tussen 2014 en 2015 voor PAOK speelde, verwacht geen gemakkelijk tweeluik voor , zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf .

"PAOK haalde elk jaar wel veel nieuwe spelers, maar het grote verschil is dat echt goede voetballers nu ook die kant op willen gaan. De eigenaar is een rijk man, dus er is veel geld", zegt Maduro. Hij voorspelt dat het Toumbastadion nog meer een 'heksenketel' zal zijn dan normaal, daar de verwachtingen voor komend seizoen hooggespannen zijn. "Ze willen naam maken in Europa. Ajax moet de wedstrijd niet lichtzinnig opvatten en proberen daar echt een goed resultaat neer te zetten."



"Dat is best wel lastig, want de zomer heeft de flow doorbroken en het halen van de halve finale zegt even niets meer. Ze moeten helemaal opnieuw beginnen. En de tegenstanders zijn extra gemotiveerd", vervolgt de oud-international, die tegenwoordig werkzaam is als analist. Hij waarschuwt voor aanvallende middenvelder Dimitris Pelkas, met wie hij samenspeelde bij PAOK. “"ij is een heel talentvolle speler, een technicus, die erg goed tussen de linies kan voetballen en steekpasses kan geven áls je hem laat voetballen."



Ajax was in 2010 en 2016 al eens te sterk voor PAOK in de voorronde van de . "Door de overwinningen in 2010 en 2016 en vanwege de staat van het Griekse voetbal kan men denken dat het een makkie is. Ajax is in mijn ogen ook favoriet. Maar echt, onderschat PAOK niet", waarschuwt Maduro. "Marc Overmars heeft de selectie heel snel weer op orde. De speelwijze is duidelijk en daar kunnen ze aan de hand van Erik ten Hag op voortborduren."