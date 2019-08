Maduro: "Een geweldige speler, ik denk niet dat hij zomaar weg wil"

Ritsu Doan was de afgelopen twee seizoenen dé smaakmaker bij FC Groningen en Danny Buijs is blij dat de Japanner bij de club is gebleven.

De 21-jarige linkspoot genoot in de voorbije transferperiodes veel interesse, maar de Japans international speelt nog altijd voor de noorderlingen. Doan gaf vorige maand te kennen dat zijn voorkeur naar een nieuwe stap uitging, ondanks een contract tot medio 2021.



"Ja, ik ben blij dat hij er nog is. Wat mij betreft mag 31 augustus dan ook snel voorbij zijn", erkende trainer Buijs voorafgaand aan het uitduel met , in gesprek met FOX Sports . "Of hij er over vier weken ook nog is? Dat is lastig te zeggen, dat geldt niet alleen voor Doan. Dat geldt voor alle teams en alle spelers. Er kan nog een hoop gaan veranderen. De tijd dat hij er is, ben ik er heel blij mee. Als hij langer blijft, ben ik er ontzettend blij mee."



Buijs maakt geen zich geen zorgen over de motivatie van Doan. "Zijn drive is echt uitstekend", benadrukte de trainer van . "Hij traint hartstikke goed. Hij beseft ook dat hij goed moet spelen. Hoe meer wedstrijden hij goed speelt, hoe groter de kans is dat hij naar een club kan waar hij graag naartoe wil. Of ik rekening houd met zijn vertrek? Ja, je houdt overal rekening mee."



Hedwiges Maduro denkt dat Doan heel goed weet wat hij bij FC Groningen heeft. "Hij weet wel dat hij altijd gaat spelen bij FC Groningen en volgend jaar zijn de Olympische Spelen", lichtte de analist toe. "Dat is heel belangrijk voor hem. Dus ik denk niet dat hij zomaar weg wil. Het is een geweldige speler voor FC Groningen, iemand die veel scoort en veel assist geeft en waar veel dreiging van uit gaat."