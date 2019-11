Madrid? Man United? Messi & Argentinië? Pochettino heeft nog genoeg opties

Een aantal van 's werelds grootste voetbalinstituten zijn alert nu de Argentijn dinsdagavond werd ontslagen bij Tottenham Hotspur.

Laat je niet voor de gek houden door zijn abrupte vertrek of de terugval van de Spurs in de eerste maanden van dit seizoen. Mauricio Pochettino transformeerde de club tijdens zijn vijf jaar in Noord-Londen van eeuwige middenmoter in een reguliere uitdager voor de top vier. Hij bracht Tottenham zelfs op de rand van -glorie.

Zo'n succes blijft in de voetbalwereld niet onopgemerkt, ook al leverde het geen tastbare prijzen op. De Argentijn is nu werkloos, maar het is onwaarschijnlijk dat dat lang zo blijft. Er zijn genoeg teams die hun ogen nu richten op de voormalige trainer van , en Tottenham, aangetrokken door één belangrijke factor: zijn vermogen om iedere club te verlaten in een aanzienlijk betere staat dan toen hij voor het eerst door de deur liep.

Een andere Premier League-club zal de komende dagen de meeste aandacht trekken. Het is bekend dat de Zuid-Amerikaan bewondert en nu José Mourinho aan de slag is gegaan in Noord-Londen, zou er alsnog een onverwachte en vertraagde trainerswissel kunnen plaatsvinden.

Als we Harry Redknapp moeten geloven, had die wissel in december 2018 al kunnen gebeuren. "Ik weet dat zijn adviseurs met een andere club hebben gesproken en het leek een uitgemaakte zaak te zijn, maar het kwam er dus niet van", zei de voormalige Spurs-manager op Sky Sports na het ontslag van Pochettino.

"Hij krijgt binnenkort vast wel weer een grote club."

Een extra voordeel voor Pochettino is dat hij een hechte band heeft met Sir Alex Ferguson. Het duo lunchte samen voordat United Mourinho binnenhaalde. De 47-jarige trainer is een eeuwige kandidaat voor die baan, zelfs nadat Ole Gunnar Solskjaer op Old Trafford een vast contract kreeg. Maar het vertrek van de Argentijn uit Londen kwam misschien wel te laat.

In oktober stond Solskjaer nog onder grote druk. Daarna heeft hij zijn positie gestabiliseerd dankzij betere resultaten in de laatste weken. Pochettino past vanwege zijn aandacht voor jeugdspelers en aanvallend voetbal nog steeds in het profiel van een toekomstige United-manager, maar het ligt voor de hand dat de club nu vertrouwen blijft houden in de Noor, die in januari zijn selectie mag versterken.

Bij zijn de vooruitzichten bijna identiek. Ook daar is men gecharmeerd van de werkwijze van de Zuid-Amerikaan. Los Blancos zochten al contact nadat Zinédine Zidane in 2018 na zijn derde Champions League-triomf afzwaaide, maar Pochettino sloeg het aanbod af om Tottenham trouw te blijven.

"De situatie was moeilijk. De droom van iedere trainer stond op het spel: coach worden van één van de grootste clubs ter wereld", keek hij later op die periode terug. "En je moet dan nee zeggen."

"Je moet nee zeggen en dat zorgt voor een conflict bij jezelf. Je weet dat als een coach wil vertrekken, hij gewoon vertrekt. Maar ik had net een nieuw contract ondertekend bij Spurs en ik kon het daarom niet maken."

Zidane's tweede periode als coach in Bernabéu levert tot nu toe nog niet de ongelooflijke hoogtepunten op die tussen 2016 en 2018 werden behaald, maar de Fransman is nog steeds een clubicoon. Tenzij er een catastrofe gebeurt, bijvoorbeeld uitschakeling in de tweede ronde van de Champions League of eerder, is de plek van Zizou voorlopig wel veilig. Mocht hij besluiten om ermee te stoppen, dan zal Pochettino echter vrijwel zeker de eerste naam op het Madrileense lijstje zijn.

Wellicht zal de Argentijn overwegen om terug te gaan naar zijn vaderland om het nationale team te gaan trainen, al is die kans niet zo groot. Een maand geleden zei hij nog tegen FIFA.com: "Ik houd ervan om betrokken te zijn bij de dagelijkse gang van zaken, elke dag met mijn technische staf en spelers op het veld te staan en om de drie dagen een wedstrijd te hebben."

Dat heeft La Albiceleste er niet van weerhouden om Pochettino toch te benaderen, het meest recentelijk na het WK-debacle dat Jorge Sampaoli vorig jaar zijn baan kostte. De Argentijnse bond kreeg min of meer hetzelfde antwoord als Real Madrid een paar maanden eerder. Uiteindelijk kreeg Lionel Scaloni de taak om aan een broodnodige verjonging van de nationale ploeg te beginnen.

Argentinië heeft niet echt veel indruk gemaakt sinds Scaloni aan het roer staat, maar de bondscoach heeft wel veel nieuw talent geïntroduceerd en de internationals, inclusief de altijd invloedrijke Lionel Messi, staan achter hem. Met zijn contract tot en met het komende WK lijkt zijn positie veilig. Trainers als Diego Simeone en Marcelo Gallardo ( ) zijn bovendien goede concurrenten voor Pochettino als de baan beschikbaar komt.

Van alle potentiële trainersfuncties die aan zijn naam worden gekoppeld, is er eentje nogal opvallend. Het is namelijk een baan die wellicht al in januari beschikbaar komt.

zoekt naar een nieuwe vaste coach sinds het ontslag van Niko Kovac begin deze maand. En ondanks dat Pochettino met de Spurs in oktober nog met 2-7 van de Duitsers verloor, zou de clubloze manager een goede kandidaat kunnen zijn.

"Pochettino heeft jarenlang een topprestatie geleverd bij Tottenham. Ze presteerden heel consistent, met als hoogtepunt de Champions League-finale. Hij is een toptrainer, maar ik weet niet of hij geschikt is voor ons", zei Bayern-speler Joshua Kimmich deze week.

Volgens verschillende media is directeur Hasan Salihamidzic ook een groot fan van de oud-speler van onder meer Espanyol en Paris Saint-Germain. Bayern zal echter wachten tot de winterstop voordat Pochettino wordt benaderd, aangezien interim-trainer Hansi Flick goed werk verricht. Mocht Pochettino wel oren hebben naar de Rekordmeister, dan is zijn grootste concurrent waarschijnlijk Erik ten Hag, de verliezende coach van Tottenham's fabuleuze comeback in de halve finale van de Champions League tegen .

Pochettino hoeft natuurlijk geen haast te maken om weer ergens aan de slag te gaan. Dankzij zijn werk in Londen hoort hij nu bij de Europese elitecoaches en hij kan wachten tot de juiste baan voorbijkomt. Of dat nou bij Bayern in de komende zes maanden is of bij United of Real Madrid in een iets verdere toekomst - of misschien ooit bij Messi's Argentinië - de 47-jarige oefenmeester heeft genoeg opties. Nu heeft hij alleen nog het geduld nodig om de beste move te maken.