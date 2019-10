Maddison moet interlanddebuut voor Engeland uitstellen door ziekte

Leicester City-middenvelder James Morrison hoopte zijn interlanddebuut te maken tegen Tsjechië of Bulgarije, maar hij moet zijn entree uitstellen.

De 22-jarige werd getipt voor een basisplaats in de EK-kwalificatiewedstrijden, maar een griepje gooit roet in het eten.

De Engelse bond laat weten dat er geen vervanger wordt opgeroepen om de 23-koppige selectie aan te vullen voor de duels tegen Tsjechië en Bulgarije.

Maddison werd in oktober 2018 voor het eerst ingeroepen, maar kreeg geen speeltijd. Hij kwam daarna wel uit voor Engeland Onder-21 op het EK, maar de ploeg van Aidy Boothroyd speelde weinig klaar.

Op clubniveau is Maddison echter niet te houden de laatste maanden. Hij blijnkt vrijwel wekelijks uit bij Leicester en zijn naam wordt voortdurend in verband gebracht met een toptransfer.

en volgen de talentvolle spelverdeler naar verluidt met bovengemiddelde interesse. Scouts die hem op internationaal niveau actief willen zien, moeten echter geduld hebben.

Engeland speelt in november nog twee kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro en Kosovo. Maddison moet in de Premier League laten zien dat hij dan opnieuw een oproep verdient.

-middenvelder Fabian Delph is zijn voornaamste concurrent voor de plek in de selectie. Toch hoeft hij nu niet op te draven voor aankomende kwalificatieduels in Groep A.

Bondscoach Gareth Southgate kan op het middenveld dus enkel kiezen uit Jordan Henderson, Harry Winks, Decaln Rice, Ross Barkley en Mason Mount.