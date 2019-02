Mac-Intosch keert na proefperiode terug in Eredivisie

Calvin Mac-Intosch keert terug in de Eredivisie. De verdediger heeft een contract tot het einde van dit seizoen ondertekend bij Fortuna Sittard.

Mac-Intosch was sinds vorige week woensdag op proef bij de Limburgers en zijn komst was noodzakelijk door een blessuregolf in de achterhoede van Fortuna. Trainer René Eijer kan momenteel niet beschikken over centrumverdedigers Wessel Dammers, Anthony Syhre, Kai Heerings en Branislav Ninaj.



Aanwinst Mac-Intosch kan centraal in de verdediging uit de voeten, maar is ook inzetbaar als rechtsback. De geboren Amsterdammer, 29 jaar, zat zonder club nadat zijn contract bij de Noorse tweededivisionist Notodden afliep. Mac-Intosch was basisspeler in Noorwegen, maar tekende niet bij.



"Ik heb het al een keer mee mogen maken en daar heb ik toen echt van genoten", zegt de aanwinst over het voetballen in de Eredivisie. "Fortuna speelt in de Eredivisie en doet het op dit moment gewoon goed. Dus toen Fortuna me de kans gaf om mee te trainen en me te bewijzen hoefde ik geen seconde na te denken. Ik ben de technische staf ontzettend dankbaar voor de kans om me opnieuw te bewijzen in de Eredivisie."Mac-Intosch speelde in de jeugd voor Ajax, maar kwam niet verder dan het tweede elftal van de Amsterdammers. Hij maakte zijn debuut in het betaald voetbal in 2009 bij HFC Haarlem. Tussen 2010 en 2014 kwam hij uit voor Telstar; daarna volgden dienstverbanden bij SC Cambuur, Port Vale, Almere City en Notodden. In totaal was hij goed voor 161 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en 34 duels in de Eredivisie."In het nieuwe kalenderjaar incasseert Fortuna Sittard gemiddeld bijna vier doelpunten per wedstrijd. Dat kan niet geheel los worden gezien van de hoeveelheid geblesseerde verdedigers", schreefdinsdag nog. In de laatste competitiewedstrijd, uit bij Heracles Almelo (6-0 nederlaag), vormden Ahmed El Messaoudi en Rubén Ramírez het centrale duo van Fortuna.