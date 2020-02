"Maar dat betekent niet dat Manchester United ook slecht voetbal speelt"

Derby County rekende dinsdagavond in de replay van de vierde ronde in de FA Cup af met Northampton Town (4-2).

Als beloning krijgen the Rams in de achtste finale te maken met . Manager Phillip Cocu kijkt reikhalzend uit naar de bekerontmoeting van volgende maand, maar benadrukt tevens dat de aanstaande opponent nog steeds over bijzonder veel kwaliteiten beschikt.

"Dat is een geweldig duel voor ons en de voornaamste reden dat we zo blij zijn om de vijfde ronde te bereiken", verklaart Cocu tegenover Rams TV. De keuzeheer van Derby weet dat Manchester United een moeizaam seizoen doormaakt.

Dat is volgens hem geen reden om overmoedig te worden. "Ze hebben niet alleen een grote naam, maar ook fantastische spelers."

"Ze spelen goed voetbal en domineren vaak wedstrijden. Ze maken de verwachtingen in de competitie misschien niet helemaal waar, maar dat betekent niet dat ze ook slecht voetbal spelen."

Voor speler-trainer Wayne Rooney, die dinsdagavond tot scoren kwam, wordt het een bijzonder weerzien. De 34-jarige aanvaller speelde jarenlang voor Manchester United en vierde de nodige successen op Old Trafford.

"Iedereen kan zich wel voorstellen wat het voor Wayne allemaal betekent. Hij is teruggekomen uit de Verenigde Staten en treft gelijk zijn oude club."

"Het wordt erg speciaal voor hem, maar dat geldt voor iedereen bij deze club. Maar ik weet zeker dat Wayne klaar is om zijn oude ploeg te treffen."

Cocu benadrukt het voordeel van een thuiswedstrijd tegen het 'extreem sterke' Manchester United. "Maar we gaan er alles aan doen om voor een geweldige sfeer en een geweldige wedstrijd te zorgen hier op Pride Park", aldus de Nederlandse coach in Engelse dienst.

Het duel vindt plaats in de week van 3 maart en een replay is vanaf de achtste finale niet mogelijk. Manchester United was in de vijfde ronde met ruime cijfers (0-6) te sterk voor Tranmere Rovers.