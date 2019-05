'Lyon werkt mee aan transfer Depay; terugkeer naar Engeland lonkt'

Olympique Lyon is bereid mee te werken aan een transfer van Memphis Depay, zo weet Manchester Evening News te melden.

De Franse topclub zou ondanks zijn goede statistieken niet geheel tevreden zijn over de aanvaller, en willen praten met geïnteresseerde clubs over een overgang. is op dit moment het meest concreet voor de Nederlandse spits.

Depay kwam dit seizoen bij Lyon tot twaalf doelpunten en vijftien assists, verdeeld over vier verschillende competities. Hoewel de clubleiding tevreden is over die aantallen, denkt men dat de dribbelaar 'de benodigde focus' mist om de absolute top te bereiken, aldus MEN . Daarom staan les Gones niet onwelwillend tegenover een afscheid van de 25-jarige Oranje-international, die in 2016 overkwam van .



Daarnaast speelt mee dat Depay nog maar twee seizoenen vastligt bij Lyon en volgend jaar zomer significant minder waard zou zijn dan nu het geval is. De Fransen hopen dat de spits annex vleugelspeler in juni indruk gaat maken bij het tijdens de en daarmee zijn transferopbrengst kan stuwen.



Liverpool neemt komende zomer afscheid van Daniel Sturridge, die de club transfervrij gaat verlaten. The Reds worden al langere tijd in verband gebracht met Depay. Overigens heeft zijn oude werkgever Manchester United de eerste optie op de Nederlander, omdat de club bij zijn overgang naar Lyon een terugkoopclausule opnam. The Red Devils zijn op dit moment echter niet van plan om die optie te lichten.