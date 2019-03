Lyon schept duidelijkheid over transfers inzake Memphis Depay en consorten

Voorzitter Jean-Michel Aulas staat open voor een mogelijk vertrek van Memphis Depay bij Olympique Lyon, indien de juiste club komt voor de Nederlander

De 25-jarige Oranje-international zei eerder te hopen dat hij komende zomer een transfer naar de Europese top gaat maken. Aulas zegt in gesprek met Téléfoot dat de Franse club eigenlijk maar één topspeler wil verkopen.

Naast Depay worden ook Nabil Fekir en Houssem Aouar in verband gebracht met een vertrek bijles Gones. "Ik weet nog niet welke van deze drie spelers gaat vertrekken, aangezien er voor alle drie interesse zal zijn. Het ligt aan de aanbiedingen, maar ook aan de wil van de spelers. Er zijn veel aspecten waar rekening mee moet worden gehouden", zegt de voorzitter van Lyon.



"Met mijn 32 jaar ervaring weet ik dat niet zozeer mijn eigen wensen resulteren in bepaalde transfers", vervolgt Aulas, die weet dat Fekir op de radar van veel topclubs staat. "We hebben Nabil een grote aanbieding gedaan om hem te overtuigen. We hopen dat onze wereldkampioen en jeugdproduct blijft." Op de vraag of Depay makkelijker te verkopen is dan Aouar, antwoordt de preses bevestigend.



"'Ik ga niet liegen. Het zou inderdaad voor ons makkelijker zijn om hem te laten gaan in plaats van Nabil of Houssem. Houssem moet een belangrijke rol gaan spelen in het elftal dat in komende jaren een Europese trofee gaat pakken." Depay ligt nog tot medio 2021 vast, terwijl Fekir en Aouar nog over een contract tot respectievelijk medio 2020 en medio 2023 beschikken bij Lyon.