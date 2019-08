Lyon haalt voor 27,5 miljoen 'een van de meest veelbelovende Franse talenten'

Olympique Lyon kondigt met trots de komst van Jeff Reine-Adélaïde aan.

De middenvelder wordt voor een basisbedrag van 25 miljoen euro, plus 2,5 miljoen euro aan eventuele bonussen, overgenomen van Angers SCO, zo laat de club van Memphis Depay weten op zijn website. De 21-jarige middenvelder heeft getekend tot medio 2024.

Angers heeft daarnaast een doorverkooppercentage van vijftien procent bedongen voor Reine-Adélaïde. Lyon beschouwt de 21-jarige aanvallende middenvelder als 'een van de meest veelbelovende Franse talenten op zijn positie', zo schrijft de club.

De Fransman speelde de afgelopen anderhalf jaar voor Angers, waarvan het eerste halfjaar op huurbasis. Angers huurde de Fransman in januari 2018 van , waar Reine-Adélaïde een deel van zijn jeugdopleiding doorliep.

Vanwege zijn goede prestaties nam Angers hem definitief over. Afgelopen seizoen maakte de offensieve middenvelder 3 doelpunten in 35 competitiewedstrijden. In de jeugd speelde hij ook nog voor US Torcy en RC Lens.

Indien Reine-Adélaïde bij de eerstvolgende wedstrijd van mag spelen, treedt hij direct aan tegen zijn voormalig werkgever Angers. Die ploeg komt vrijdagavond op bezoek bij Lyon.