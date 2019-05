Lyon geeft Nabil Fekir toestemming om te vertrekken

Nabil Fekir heeft van Olympique Lyonnais de toestemming gekregen om deze zomer te vertrekken bij de club.

Fekir stond in de zomer van 2018 op het punt om de overstap te maken naar , maar de onderhandelingen mislukten uiteindelijk als gevolg van vermeende zorgen over zijn knie. The Reds zouden naar verluidt een jaar later wederom interesse hebben in de aanvallende middenvelder.

De 21-voudig international, die vorige zomer het WK won met les Blues , heeft nog een contract tot de zomer van 2020 bij Lyon en kwam dit seizoen tot 39 wedstrijden in alle competities, waarin hij 12 keer scoorde en 9 assists gaf.

"We hebben een overeenkomst dat Fekir kan vertrekken", vertelde voorzitter Jean-Michel Aulas vrijdagavond na de 3-2 zege op FC , waarmee Lyon het seizoen in de winnend afsloot. "We bedanken Nabil voor wat hij ons heeft gebracht. We hebben een overeenkomst om hem te laten gaan."

Fekir speelde 192 wedstrijden voor de nummer drie van Frankrijk en was daarin 69 keer trefzeker. Lyon wacht mogelijk een drukke transferzomer aangezien er ook interesse is voor Tanguy Ndombélé, Ferland Mendy, Moussa Dembélé en Memphis Depay.

"We zullen werken aan de komst van spelers. We proberen zo min mogelijk spelers te verliezen. We gaan ons ook versterken.

"We gaan het snel uitproberen met [nieuwe sportdirecteur] Juninho en [hoofdcoach] Sylvinho."

