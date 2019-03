Lyon dacht aan terugkeer Benzema: "Het was financieel niet haalbaar"

Olympique Lyon heeft afgelopen zomer een poging gewaagd om Karim Benzema terug te halen.

Voorzitter Jean-Michel Aulas bevestigt tegenover Tout Le Sport dat er medio vorig jaar contact is geweest met de belangenbehartiger van de Franse spits van . Tot een akkoord kwam het niet, want Benzema bleek financieel niet haalbaar voor de club uit de .



De 31-jarige Benzema verliet Lyon in 2009 voor een bedrag van circa 35 miljoen euro voor Real Madrid. Tien jaar later leek het de Franse club een mooi moment om de aanvaller terug te halen, maar zover kwam het niet. "Het was natuurlijk geweldig geweest", aldus Aulas. "We hebben het er vorig jaar over gehad, maar financieel was het niet haalbaar."



Benzema heeft in Madrid een doorlopend contract tot de zomer van 2021. Na het vertrek van Cristiano Ronaldo naar heeft de Koninklijke een hoop doelpunten ingeleverd en kent het team een belabberd seizoen. Benzema steekt daarentegen in een goede vorm en was dit seizoen in alle competities goed voor 22 doelpunten in 42 wedstrijden.



In de zomer van vorig jaar deed Lyon wel zaken met Real Madrid. Mariano Diáz, die een jaar eerder nog voor zeven miljoen euro was aangetrokken door de Fransen, keerde voor 21,5 miljoen euro terug naar het Santiago Bernabéu. De 25-jarige spits tekende tot medio 2023 bij de Spaanse grootmacht.