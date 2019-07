'Luuk de Jong ziet belangrijke schakel voor achttien miljoen alweer vertrekken'

Sevilla heeft maandagavond Luuk de Jong definitief ingelijfd, maar de Andalusiërs zijn ook bezig enkele uitgaande transfers af te ronden.

Onder anderen Pablo Sarabia is hard op weg naar de uitgang bij met als eindbestemming Paris Saint-Germain. De buitenspeler kost naar verluidt circa achttien miljoen euro.

Sevilla heeft meerdere pogingen ondernomen om Sarabia binnenboord te houden. De Spaanse subtopper kan echter niets uitrichten als de afkoopclausule van achttien miljoen euro in het contract van de Spanjaard wordt gelicht. Sarabia is naar verluidt al in de Franse hoofdstad aangekomen om zijn overgang naar PSG af te ronden. De creatieveling zal voor vijf jaar tekenen, met een jaarsalaris van vier miljoen euro.



Sarabia sloot zich in de zomer van 2016 aan bij Sevilla, dat ongeveer een miljoen euro overmaakte. In dienst van los Rojiblancos kwam de aanvallende middenvelder annex buitenspeler tot op heden tot 151 wedstrijden, met 43 goals en 38 assists als resultaat. Vorig seizoen speelde Sarabia 52 duels, waarbij de teller stokte op 23 doelpunten en 17 assists.



De 27-jarige Spanjaard ligt nog tot medio 2020 vast in Andalusië, waardoor Sevilla toch nog enigszins blij kan zijn dat men een aardige transfersom incasseert. Sevilla heeft naar verluidt verschillende opvolgers van Sarabia op het oog. Onder anderen Dani Ceballos, die op huurbasis moet overkomen van , staat op het lijstje van de nummer zes van het afgelopen LaLiga-seizoen.