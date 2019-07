Luuk de Jong wacht af in Spanje: "Er spelen wat dingen rond hem"

Luuk de Jong rondde maandag zijn transfer van PSV naar Sevilla af.

De 28-jarige aanvaller bereikte overeenstemming over een contract tot de zomer van 2023, zo bevestigden zijn oude en nieuwe club. De Jong kreeg vrijdag al van de Eindhovenaren toestemming om zijn overgang naar Zuid-Spanje af te ronden. De Jong liet databedrijf Ortec de afgelopen maanden in kaart brengen welke clubs qua speelwijze zouden passen bij zijn eigen kwaliteiten en beperkingen en nota bene scoorde positief.

"Bij Sevilla zag je dat ze vorig seizoen veel voorzetten gaven. Op één na de meeste in LaLiga", vertelt De Jong dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad . "En ze willen meer rendement halen uit dode spelmomenten. Natuurlijk zal ik moeten knokken voor een plek en het moet blijken hoe de nieuwe trainer in de praktijk precies wil spelen. Maar ze zien mij in elk geval als een volwaardige spits. Nee, het woord 'pinchhitter' is in gesprekken niet één keer gevallen."



Het is voor De Jong zijn derde avontuur in het buitenland, na minder succesvolle verblijven bij en . "Ik denk dat ik er nu écht klaar voor ben. Ik ben veel verder dan toen ik destijds naar Borussia Mönchengladbach ging en daarna naar Newcastle United. Ik weet nu, op mijn 28ste, wat ik nodig heb in het veld en wat ik moet doen om te kunnen slagen." Hij sprak met onder meer het FK Krasnodar van Tonny Vilhena en clubs in Mexico en China. "Ik was met wat andere clubs bezig, toen ook Sevilla zich meldde."



"En bij hun verhaal voelde ik meteen: hier klopt het totaalplaatje. Er zijn meerdere redenen waarom ik deze kans niet kon laten lopen." Een persoonlijk gesprek met trainer Julen Lopetegui gaf uiteindelijk de doorslag. "Hij zei: we willen je omdat jij als spits een échte teamspeler bent. Scoren, maar ook meeverdedigen en tactisch flexibel. Dáár draait het moderne voetbal om." De Jong weet niet of hij samen met Wissam Ben Yedder gaat spelen, of dat hij zijn vervanger is. De aanvaller zou op weg naar zijn. "Er spelen geloof ik wat dingen rond hem. We zullen zien.''