Luuk de Jong krijgt zijn zin en zet Tadic op nog grotere achterstand

Het tweede doelpunt dat PSV donderdagavond maakte in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Willem II, komt op naam van Luuk de Jong.

De treffer werd in eerste instantie door scheidsrechter Dennis Higler en de KNVB toegekend aan Michal Sadílek, maar het officiële Twitter-account van de laat weten dat het toch De Jong is die de boeken ingaat als maker van het doelpunt.

De spits van krijgt daarmee zijn zin. Hij claimde het doelpunt direct na de wedstrijd in Tilburg al. "Ik moet het nog even tegen de scheidsrechter zeggen. Ik raakte de bal honderd procent", beweerde hij voor de camera van FOX Sports . "Hoezo zou de keeper anders de bal missen achter mij? Daaraan kun je het ook zien. Anders zou hij gewoon de bal wegboksen. Anders was ik wel naar Sadilek toegelopen en had ik hem gefeliciteerd Zo ben ik ook."



Op basis van een heranalyse van Opta is besloten om het doelpunt niet aan Sadílek, maar aan De Jong toe te kennen. "Uit herhalingen is gebleken dat De Jong contact maakt met de bal, waarna de baan en omwenteling van de bal licht veranderen", zo valt er te lezen op het officiële Twitter-account van de Eredivisie.



Voor De Jong is de beslissing een meevaller. De aanvaller komt zodoende op 28 competitiedoelpunten en daarmee verstevigt hij zijn koppositie op de topscorerslijst: achtervolger Dusan Tadic staat dit seizoen op 24 doelpunten in de Eredivisie en zal in resterende twee speelrondes een gat van vier treffers moeten dichten.