Luuk de Jong gaat in op rol bij Nederlands elftal: "Dat was zo belangrijk"

De eerste acht maanden van Luuk de Jong in dienst van Sevilla bestaan uit scherpe contrasten.

De aanvaller scoorde pas vier keer in de competitie, maar vond al wel het net tegen en tegen stadsgenoot , terwijl -uit één van zijn beste wedstrijden was.

De Nederlander blijft het vertrouwen van trainer Julen Lopetegui houden en dat is goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman.

De waarschijnlijke afwezigheid van Donyell Malen en Memphis Depay, al lijkt het erop dat laatstgenoemde toch het toernooi gaat halen, op het EK van komende zomer vormt een flinke streep door de rekening voor Koeman.

Meer teams

In principe is De Jong de pinchhitter van Oranje, maar in de interland tegen Estland stond hij ineens in de basis. Koeman wilde experimenteren met een tactiek tegen heel verdedigende teams.

"Het is simpel: soms heb je de bevestiging nodig dat wat je voor ogen hebt ook werkt in de praktijk. Als ik het 'breekijzer' ben in 'plan B', dan moet dat zich eens uitbetalen op een cruciaal moment", vertelt De Jong zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Lees beneden verder

Hij bewees zijn waarde als supersub tegen Noord-Ierland door de 2-1 te maken. Nederland won het moeizame duel uiteindelijk met 3-1.

"Noord-Ierland was de wedstrijd waarin het nog fout kon gaan in de kwalificatie. Bij 0-1 achter was dat ook zo", blikt De Jong terug op de interland in oktober.

"Daarom waren die invalbeurt en die goal zo belangrijk. Voor mij als spits, voor Koeman als bondscoach. En eigenlijk, denk ik, voor heel Nederland."