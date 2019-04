Luuk de Jong dreef 'dwergen van PEC' tot wanhoop: "Springt driemaal zo hoog"

PEC Zwolle kon donderdagavond niet voorkomen dat PSV een ruime zege op het team van Jaap Stam boekte.

Mede dankzij de tiende en elfde koptreffer van Luuk de Jong zegevierde de koploper van de met 4-0. De defensie van PEC wist zich geen raad met het handelsmerk van de aanvaller, zo erkende Bram van Polen na afloop.

De spelers van PEC hadden onderlinge afspraken gemaakt over wie zich over De Jong zou ontfermen, maar al snel werd duidelijk dat men niet in staat was om de aanvaller in de lucht en bij standaardsituaties af te stoppen. "Die gozer komt drie keer zo hoog als wij met z'n allen bij elkaar kunnen springen", lichtte Van Polen bij FOX Sports toe.



"Ik zag die tweede goal van hem. Hij komt volgens mij een meter boven Darryl (Lachman, red.) uit. Dat is gewoon kwaliteit van hem. We hebben geen al te beste koppers. We hebben een hoop dwergen in onze selectie." Jan Joost van Gangelen vroeg zich af hoe de spelers van PEC daarmee omgingen. "Je probeert wel iets, maar je kunt ook niet al te veel meer doen met die VAR", antwoordde de captain van PEC.



"Dan gaat de bal meteen op de stip. Je probeert hem in eerste instantie uit te blokken, maar als je zelf volle bak een klap krijgt, moet er iemand anders mee. En dat was gewoon niet goed genoeg bij ons", besloot Van Polen. Lachman betreurde dat drie van de vier doelpunten door de lucht maakte én dat hij eigenlijk aan alle vier doelpunten schuldig was. Hij verloor twee kopduels van De Jong, hij kon de scorende Steven Bergwijn niet bijhouden en Donyell Malen ontsnapte in de slotminuten aan zijn aandacht.



Lachman was vooral schuldbewust over de tweede treffer. "Dat was mijn fout. Ik probeerde Bergwijn nog een beetje tegen te houden, maar hij was wel heel snel. Die eerste goal was iemand anders zijn fout. Andere mensen moeten het dan oplossen, maar scoren in de lucht is natuurlijk wel hun kracht", vertelde hij aan RTV Oost . "Ik vind dat we voetballend gezien de eerste helft moeten meenemen. Ik vond dat we toen voetballend beter waren, maar als je weinig kansen creëert zegt dat natuurlijk niet zo veel."