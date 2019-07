Luuk de Jong arriveert in Sevilla; PSV praat met Feyenoord

Luuk de Jong staat op het punt om zijn transfer naar Sevilla af te ronden.

De spits landde zondagavond laat in , waarna hij maandag zijn overstap van naar de subtopper uit LaLiga grotendeels zal afronden. Maandag staat de medische keuring op het programma. Wanneer hij de keuring doorstaat en ook het papierwerk wordt afgerond, mag de Oranje-international zich speler van Sevilla noemen.

PSV meldde zaterdag al dat De Jong de ruimte kreeg om een transfer af te ronden. Hoewel de Eindhovenaren niet meldden om welke club het ging, wisten diverse binnen- en buitenlandse media te melden dat de aanvaller op weg is naar Sevilla. Maandag worden de laatste contractdetails besproken. PSV en Sevilla zijn het naar verluidt al eens geworden over een transfersom van 12,5 miljoen euro.



De Jong had zich eigenlijk het afgelopen weekeinde, net als collega-internationals Denzel Dumfries en Steven Bergwijn, weer moeten melden in Eindhoven voor het trainingskamp naar Verbier. Volgens het regionale dagblad gaat trainer Mark van Bommel het trainingskamp van start met Donyell Malen en Sam Lammers als mogelijke vervangers van De Jong. Steven Berghuis staat hoog op het wensenlijstje van PSV en er zouden al gesprekken worden gevoerd met , maar voorlopig is van een transfer geen sprake daar de Rotterdammers vasthouden aan een hoge vraagprijs.



Zo komt er na vijf jaar een einde aan de samenwerking tussen PSV en De Jong. De achttienvoudig international speelde de afgelopen jaren 204 wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor 112 doelpunten en 57 assists. Hij is de nummer zeven op de topscorerslijst aller tijden van PSV in de . In het afgelopen seizoen maakte hij in 34 competitiewedstrijden 28 doelpunten.