'Luuk de Gol' krijgt als 'koele kikker' een hoog cijfer in Spanje

Luuk de Jong groeide zondagavond uit tot matchwinner bij de derby tussen Real Betis en Sevilla.

De voormalig aanvaller van maakte de beslissende treffer (1-2) en schoot zijn ploeg weer naar de subtop van de ranglijst. Spaanse media loven de inbreng van De Jong, terwijl ook technisch directeur Monchi tevreden is met de prestaties van de Oranje-international.

Marca noemt De Jong gekscherend 'Luuk de Gol', aangezien de Nederlander wederom drie punten pakte voor zijn ploeg, nadat eerder door een goal van De Jong won van (1-0). El Desmarque beloont De Jong met het cijfer acht. 'Vandaag liet hij weer enorme werklust voor zijn team zien. De goal was geweldig, net als zijn geleverde arbeid. De Nederlander had deze wedstrijd nodig', zo klinkt het.

Monchi is eveneens lovend over de prestatie van De Jong. "Hij is een koele kikker, ik heb veel vertrouwen in hem. Vroeg of laat weet je dat zijn doelpunten gaan vallen. Als ik hem opnieuw had moeten halen, had ik dat gedaan", zegt de directeur van los Rojiblancos tegenover El Desmarque . Ook De Jong zelf blikt terug op een goede wedstrijd.

"Het was een goede wedstrijd van ons. Het was een geweldige goal voor mij en voor de ploeg. Deze wedstrijd is altijd speciaal, de drie punten pakken was dan ook belangrijk", zegt De Jong op de site van Sevilla.

De spits verwacht meer goals van zichzelf in Spanje. "Ik zet mij altijd helemaal in voor de ploeg. Ik zal voorlopig nog wel blijven denken aan dit mooie moment."