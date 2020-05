Luke Matheson: Wonderkind op weg naar Premier League-doorbraak

De jonge verdediger haalde eerder dit seizoen de headlines door te scoren tegen Manchester United en in januari tekende hij bij Wolverhampton.

Luke Matheson had er niet lang voor nodig om zijn stempel te drukken in het profvoetbal. Zo'n vijf minuten om precies te zijn.

Hij was slechts vijftien jaar toen hij werd gebeld om op dinsdagavond met Rochdale te spelen tegen Bury, in de Checkatrade Trophy. Of hij daar zin in had.

Dat was begin september 2018 en Matheson had er net een lange schooldag op zitten, de eerste na de zomervakantie en het zou ook de eerste dag van zijn profcarrière worden.

De in Manchester geboren rechtsback reisde meteen met zijn vader af naar het stadion, waar hij met plezier op de bank plaatsnam, blij dat hij een unieke ervaring kon opdoen.

Na dertien minuten raakt Connor Randall echter geblesseerd en trainer Keith Hill wendt zich tot Matheson. "Je mag erin, jongen."

Op de tribunes zat een zekere Kevin Thelwell, toenmalig sportief directeur van Wolverhampton. Hij was daar om een andere jongeling, Daniel Adshead, te scouten, maar de langharige rechtsback trok al snel de aandacht met zijn energieke invalbeurt.

"Hij bleef maar gaan", memoreert een fan in gesprek met Goal. "Binnen vijf minuten had hij er al vijf tackles en drie briljante voorzetten uitgeslingerd. Het was nogal een debuut."

Matheson ging 's avonds naar huis met de titel man van de wedstrijd en zijn naam belandde hoog op Thelwell's volglijst. In korte tijd volgden nog drie bekerwedstrijden en in januari 2019 maakte hij zijn debuut in de League One.

Hij was toen nog zo jong dat hij het competitielogo van gokbedrijf SkyBet nog niet eens op de mouw mocht dragen. Met zijn spel viel hij echter allerminst uit de toon en al snel werd hij ook opgeroepen voor Engeland Onder-17.

De huidige jaargang begon hij ook sterk en eind september mocht hij zichzelf laten zien tegen , waar hij mocht aantreden in het grote Old Trafford in de .

Bij Manchester speelden onder meer Paul Pogba, Fred, Jesse Lingard en Aaron Wan-Bissaka mee, maar de zestienjarige stal de show, terwijl hij luidkeels werd aangemoedigd door vrienden en familie.

Zelfs een aantal leraren van zijn school zag Matheson zijn perfecte wedstrijd bekronen met een doelpunt. Hij kroop voor Andreas Pereira en volleyde een voorzet van Aaron Morley binnen.

"Dat laat zien uit welk hout hij gesneden is", vertelt Rochdale teamgenoot Ryan McLaughlin aan Goal. "Zo'n grote wedstrijd en hij is totaal niet van de leg. Hij wilde zich laten zien en slaagt daar ook nog in. Dat zegt veel over zijn mentaliteit."

De dag daarna boog Matheson zich gewoon weer over een tentamen, die hij volgens schooldirecteur Julian Nicholls meestal met hoge cijfers afrondde en ook deze test haalde hij met gemak.

Op het veld bleef zijn progressie eveneens doorgaan. Hij werd een onbetwiste basisspeler bij Rochdale rond de kerstperiode en in januari mocht hij weer aantreden tegen een club uit de Premier League.

Ditmaal was de tegenstander in de en Matheson was andermaal een uitblinker, aldus McLaughlin. "Hij bleef zijn veel meer ervaren tegenstanders maar uitspelen. Hij was niet te stoppen."

Matheson bereidde een goal voor bij de 1-1 remise en had ook een basisplaats tijdens de return op St James' Park, waar hij tegenover spelers als Christian Atsu, Matt Ritchie en Miguel Almiron kwam te staan.

Rochdale verloor met 4-1, maar Thelwell was niettemin overtuigd van de jongeling die hij toen al anderhalf jaar volgde. Op de laatste transferdag rondde Matheson een transfer van 1,2 miljoen euro af.

Voor de rest van het seizoen wordt hij terugverhuurd aan zijn oude club en daarna maakt hij in aanloop naar de voorbereiding van jaargang 2020/21 de definitieve overstap naar de Premier League.

Op Molineux krijgt Matheson alle kans om aanvallend te denken, want trainer Nuno Espirito Santo houdt van zijn manier van spelen en staat erom bekend jongelingen verder te kunnen helpen.

"Het is perfect voor hem", aldus McLaughlin. "Het is een ongelooflijke stap. Een prachtige club. Hij is een aanvallende back met heel veel energie en de juiste houding. Hij heeft volgens mij alles om te slagen in de Premeir League."