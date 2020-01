Lukas Podolski vliegt naar Turkije: "Hopen op contract tot medio 2021"

Lukas Podolski gaat zo goed als zeker weer in Turkije aan de slag.

De clubloze aanvaller publiceerde zaterdagavond op zijn sociale media-kanalen twee emoji's: een vliegtuig en een schorpioen.

Akrepler, de schorpioenen, is de bijnaam van Antalyaspor, dat zondag tot een akkoord met de voormalig Duits international hoopt te komen.

Podolski, 34 jaar, publiceerde zijn tweet vanuit Keulen, waar hij het vliegtuig naar Turkije heeft gepakt. Bestuurder Murat Süglün liet aan Anadolu Agency weten dat de aanvaller rond middernacht in Antalya zal zijn.

"We hopen op een contract voor anderhalf jaar, tot medio 2021. Daar zullen we waarschijnlijk zondag overeenstemming over bereiken."

Turkije is geen onbekend terrein voor Podolski, die tussen 2015 en 2017 tot 56 duels en 20 doelpunten voor kwam. De afgelopen jaren speelde de voormalig WK-winnaar in het tenue van het Japanse Vissel Kobe.

Na ruim twee jaar, waarin hij 17 keer in 60 duels scoorde, kozen beide partijen ervoor om de aflopende samenwerking niet te verlengen.

Een hernieuwde samenwerking met 1. FC Köln, waar Podolski zijn loopbaan begon en na zijn tijd bij nog eens terugkeerde, was naar verluidt een optie, maar Podolski lijkt dus weer in Turkije te gaan spelen.

Antalyaspor, de werkgever van onder meer Ruud Boffin en Aly Cissokho, staat zestiende in de .