'Lukaku zorgt voor kleedkamerruzie; ploeggenoten voorkomen erger'

Romelu Lukaku en Marcelo Brozovic hebben het dinsdagavond met elkaar aan de stok gekregen in de kleedkamer.

Na afloop van de wedstrijd tegen Slavia Praag sprak Lukaku zijn irritaties uit naar zijn ploeggenoten en dat kon Brozovic niet waarderen. Volgens La Gazzetta dello Sport wisten andere spelers te voorkomen dat de twee elkaar in de haren vlogen.

Inter ging de groepsfase van de matig van start. Voor eigen publiek kwam het team van Antonio Conte in de tweede helft op achterstand. Vlak voor tijd redde Nicolo Barella een punt voor de thuisploeg. In blessuretijd tekende hij voor de 1-1. Hoewel de opluchting na afloop groot was dat er niet was verloren, was Lukaku boos over de manier van spelen.

Lees beneden verder

Volgens de Italiaanse sportkrant sprak Lukaku zijn ploeggenoten op een vrij directe manier aan op de manier van spelen. De Belgisch international vond dat de besproken tactiek niet goed werd uitgevoerd.

Brozovic, die vlak na de 0-1 werd gewisseld, voelde zich aangesproken en reageerde woedend. Hij en Lukaku kwamen met de hoofden tegen elkaar te staan.

Spelers van haalden de twee kemphanen uit elkaar. Het is onbekend of de twee spelers hun ruzie inmiddels hebben uitgesproken. Zaterdag komt Inter opnieuw in actie. In de staat om 20.45 uur staat dan de kraker tegen op het programma.