Lukaku werd 'knettergek': "Ik besefte dat het mijn dag niet was"

Romelu Lukaku kijkt met een bijzonder gevoel terug op de wedstrijd van België tegen Japan, in de achtste finales van het WK.

België wist in Rusland de halve finales te halen door onder meer af te rekenen met Japan in de achtste finales. De Rode Duivels produceerden bij een 0-2 achterstand een comeback van formaat via doelpunten van Jan Vertonghen, Marouane Fellaini en Nacer Chadli. Romelu Lukaku had bij het derde Belgische doelpunt in blessuretijd een bijzonder aandeel.



"Bij 0-2 dacht ik: dit is het, we gaan naar huis. Maar toen Chadli en Fellaini invielen, kreeg ik weer hoop. Ik wist dat we met hen het verschil konden maken op fysiek vlak. En wanneer Vertonghen vlak nadien ook nog eens de aansluitingstreffer maakte, had ik vertrouwen dat we zouden winnen", zegt de spits van Manchester United in een interview met RTBF .



Nadat in blessuretijd, bij een 2-2 stand, de bal bij een corner van Japan in de handen van doelman Thibaut Courtois was terechtgekomen, snelden de Belgen in rap tempo naar de andere kant van het veld. "Toen Courtois de bal had, ben ik vol naar voren gestormd en zag ik Meunier en Chadli hetzelfde doen. Ik had eerder al twee grote kansen gemist. Ik besefte dus dat het mijn dag niet was. Ik zag Nacer in mijn ooghoek lopen en wist dat hij de zestienmeter zou induiken."



"Ik was ervan overtuigd dat de verdediger sneller bij de bal zou zijn dan ik, dus ik liet de bal lopen. Vanaf dat moment werd ik knettergek", lacht Lukaku. De 25-jarige Belg vond zijn ploeggenoot Eden Hazard een uitblinker op het WK. "In de afgelopen jaren hebben Eden en ik een belangrijke rol gespeeld in het team. We hebben een manier gevonden om samen te spelen. Dat is echt een voordeel voor deze hele ploeg."