Lukaku weg, Rojo weg, Darmain weg - Man Utd moet net zo hard verkopen als kopen

Ole Gunnar Solskjaer heeft momenteel een selectie van 32 man om uit te kiezen, maar een verandering in dit aantal lijkt noodzakelijk.

"Kondig Maguire aan," zeggen ze. "Kondig Fernandes aan."

Fans van kijken, net als bij de meeste supporters, uit naar de komst van extra aanwinsten voorafgaand aan het nieuwe Premier League-seizoen.

's Harry Maguire en 's Bruno Fernandes zijn mogelijke aanvullingen om Daniel James en Aaron Wan-Bissaka te volgen. Maar United zou er ook verstandig aan doen om afscheid te nemen van enkele ongewilde selectiespelers, wat hun grootste statement van deze zomer zou zijn.

De eerste selectie op Old Trafford begint er steeds meer opgeblazen uit te zien. Ander Herrera en Antonio zijn de enige spelers die tot nu toe, transfervrij, zijn vertrokken - dit ondanks het feit dat de Britse transfermarkt over iets meer dan een week sluit.

De terugkeer van huurspelers Axel Tuanzube, Joel Pereira en Timothy Fosu-Mensah zorgen voor extra opties op posities waar ze al goed zijn voorzien. De vraag is nu hoe Ole Gunnar Solskjaer omgaat met de brede selectie, die op een aantal gebieden veel te druk lijkt.

Hij heeft momenteel vier doelmannen, wat betekent dat Lee Grant en Pereira het komende jaar ergens anders naartoe moeten gaan en ervoor zorgt dat er een gewenst aantal van drie spelers op die positie beschikbaar zijn.

Ondertussen zijn er tal van mogelijke vertrekken om te overwegen in de achterste linie. Matteo Darmian en Marcos Rojo worden al een aantal zomers in verband gebracht met een vertrek, maar zijn tot nu toe op Old Trafford gebleven. Met name de Italiaan begint het gevoel te krijgen dat United zijn verlies moet nemen en hem gewoon moet toestaan naar de eerste bieder te gaan om hem van de loonrekening te krijgen.

Darmian is aantoonbaar op zijn best de vijfde keuze, zowel rechtsback als linksachter. Wan-Bissaka, Ashley Young, Diogo Dalot en Fosu-Mensah krijgen de voorkeur boven hem op zijn favoriete rechterflank en Luka Shaw, Young, Dalot en Rojo zijn de voorkeursopties aan de linkerkant. Fosu-Mensah zou ook gemakkelijk kunnen vertrekken, nadat huurovereenkomsten bij en niet succesvol waren. Tuanzube blijft een optie als rechtsback als er sprake is van een blessurecrisis.

Rojo moet ondertussen strijden met Victor Lindelöf, Eric Bailly, Chris Smalling, Tuanzube en Phil Jones voor om een plek in het centrum, nog voordat Maguire mogelijk komt, waardoor de Argentijn naar verluidt zou overwegen om deze zomer United te verlaten.

Als Maguire wordt vastgelegd, zal er een situatie ontstaan om zowel te snijden in het aantal centrale verdedigers als vleugelverdedigers. Zijn Smalling en Jones zo onmisbaar dat er van ten minste een van hen geen afscheid genomen kan worden? Beide Engelsen hebben in de afgelopen acht maanden nieuwe contracten getekend, maar als er in het Theatre of Dreams een nieuwe richting wordt gepromoot, zijn dat dan de spelers die de club zou kunnen gebruiken om verder te gaan?

Verder is in het elftal is er een overvloed aan beschikbare spelers. De promotie van Mason Greenwood, Angel Gomes en Tahith Chong naar de eerste selectie betekent dat Solskjaer genoeg alternatieven beschikbaar heeft, zal als United afscheid neemt van Romelu Lukaku en Alexis Sánchez op de een of andere manier van hun loonlijst af kan krijgen.

The Reds zijn natuurlijk in gesprek geweest om Lukaku aan te verkopen, waarbij ook geïnteresseerd is, terwijl ze in een ideale wereld een koper voor Sánchez hadden kunnen vinden. Voorlopig blijven beide spelers bij de club, maar het zal niet noodzakelijk zijn om beide te vervangen gezien de beschikbare opties voor de Noor. Als het hen tot de continentale zomerdeadline van eind augustus kost om een koper te vinden, zij dat zo.

Solskjaer heeft zelf toegegeven dat hij met het oog op de nabije toekomst geen grote targetman in de selectie hoeft te hebben. "Op de manier waarop we hopen dat we gaan spelen, is een lange aanvaller niet nodig", zei hij tijdens de recente tour van de club in Australië. En daarom zullen Marcus Rashford, Greenwood, Anthony Martial en James voldoende opties moeten bieden op de nummer 9-positie, zelfs als de twee grote namen uit de ploeg worden verwijderd.

In de hierboven geïllustreerd opstellingen is er geen ploeg voor Joel Pereira, Grant, Fosu-Mensah, Andreas Pereira, Jones, Rojo, James Garner, Tahith Chong, Lukaku of Darmian en dat benadrukt de onnodige diepte in de hele ploeg.

Dus terwijl de onvermijdelijke vragen over verdere aankopen blijven hangen, moet er net zo veel aandacht zijn voor hoe United hun eerste ploeg gaat inkrimpen. Het is moeilijk om 25 spelers gelukkig te houden, dus Solskjaer zal verre van blij zijn als zijn huidige team van 32 man eind augustus niet is ingekrompen.