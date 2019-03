Lukaku walgt van 'leugens' over zogenaamde clash met Pogba

Romelu Lukaku hekelt een verhaal van de The Sun. De Britse tabloid schreef dat de Belg na de wedstrijd tegen Southampton ruzie had met Paul Pogba.

Manchester United won zaterdag met 3-2 van Southampton, mede door twee doelpunten van Lukaku. In blessuretijd mocht Paul Pogba vanaf elf meter proberen raak te schieten, maar de Fransman miste de penalty. The Sun claimt dat Lukaku de strafschop wilde nemen en dat de spits na afloop ruzie had met Pogba.



"De rel ontstond nadat Pogba in de slotfase de penalty opeiste en Lukaku zo een hattrick onthield", schrijft de genoemde krant. The Sun beroept zich op een bron in de kleedkamer: "Het was een stevige confrontatie. Romelu was duidelijk niet gelukkig met wat Pogba had gedaan."



"Hij herinnerde Paul er snel aan wat hij voor hem had gedaan toen hij ruzie had met José Mourinho. Ole Gunnar Solskjaer moest tussenbeide komen." Lukaku, die al eerder zijn onvrede uitte over bepaalde verhalen in de Engelse pers, reageert op Twitter teleurgesteld op het gerucht. "Als de haat niet werkt, verspreiden ze leugens", aldus de aanvaller.



De Belgisch international wilde na afloop van het gewonnen duel ook niet veel kwijt over de gemiste penalty van zijn teamgenoot. "Ik ben een spits, maar ik wilde wel dat Paul die penalty nam. Hij is aan een goede reeks bezig. Hij is een erg belangrijke speler voor ons", aldus Lukaku, die met Manchester United momenteel op de vierde plek in de Premier League bivakkeert.