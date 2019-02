Lukaku: "United is de underdog tegen PSG"

Romelu Lukaku kijkt alvast uit naar de kraker in de Champions League tussen Manchester United en Paris Saint-Germain.

United speelt aanstaande zaterdag een uitwedstrijd tegen Fulham en daarna kan men zich gaan voorbereiden op de clash met PSG. De Franse kampioen komt volgende week dinsdag naar Old Trafford en drie weken later is de return in Parijs. Sinds het vertrek van José Mourinho in december heeft Manchester United negen van de tien wedstrijden gewonnen.



Mourinho was zondag aanwezig bij de uitwedstrijd van PSG tegen Olympique Lyon. En hoewel PSG met 2-1 verloor, ziet Lukaku de Parijzenaren als favoriet tegen United. "Maar we zullen ons goed voorbereiden en dan zien we wel wat er gebeurt. We weten dat we een ploeg spelen die, in mijn ogen, één van de favorieten voor de eindzege is", sprak de Belg tegen Canal+.



"Als je hun selectie bekijkt, zie je hoeveel kwaliteit ze hebben. Het wordt een hele zware wedstrijd." Lukaku erkent dat er onder leiding van Ole Gunnar Solskjaer veel is veranderd. "Iedereen is veel positiever. Tijdens wedstrijden zie je ons ook meer lachen, alles gaat op dit moment goed. Zo moeten we blijven doorgaan."



"Tijdens de trainingen komt bij iedereen een competitieve geest naar boven. Als we kleine partijtjes spelen, zes tegen zes of acht tegen acht, wil iedereen zich bewijzen voor de trainer." Na acht zeges op rij morste Manchester United vorige week dinsdag twee punten tegen Burnley (2-2), maar zondag won het elftal wel van Leicester City (0-1). De ploeg van Solskjaer staat nu vijfde, twee punten achter Chelsea.