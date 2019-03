Lukaku over penalty: "Ik wilde dat Pogba 'm zou scoren"

Romelu Lukaku had met twee goals een groot aandeel in de zege van Manchester United op Southampton. De Belg maakte in de slotminuten de winnende goal.

United en The Saints maakten er op Old Trafford een spectaculaire wedstrijd van, want in de tweede helft wist de thuisploeg een kleine achterstand weg te werken door goals van Andrea Pereira en Lukaku. Een kwartier voor tijd kwam Southampton echter op gelijke hoogte via James Ward-Prowse: 2-2.



Door de tweede treffer van Lukaku pakte United in de slotminuten toch de volle winst. In blessuretijd had de spits zelfs voor een hattrick kunnen gaan toen men een strafschop kreeg. "Maar ik wilde dat Pogba 'm zou scoren", zei Lukaku na afloop tegen de BBC. De Fransman schoot recht door het midden, waardoor doelman Angus Gunn kon redden.



"Paul is aan een sterke serie bezig en hij is een belangrijke speler voor ons. Hij zal hier wel van herstellen", aldus Lukaku. "Dit was niet onze beste wedstrijd, maar we moeten wel blij zijn met de punten. We moeten het wedstrijd voor wedstrijd bekijken."



Manchester United is door de zege naar de vierde plek gestegen, omdat Arsenal (nu vijfde) eerder op de middag gelijkspeelde op bezoek bij Tottenham Hotspur. Komende woensdag moeten The Mancunians op bezoek bij Paris Saint-Germain een 2-0 achterstand zien weg te werken om de kwartfinales van de Champions League te halen.