Lukaku: "Mourinho heeft veel voor Manchester United gedaan"

Romelu Lukaku vindt dat José Mourinho wel wat meer krediet verdient voor de prestaties in zijn eerste twee seizoenen bij Manchester United.

Mourinho kwam in de zomer van 2016 naar Old Trafford en in zijn eerste jaar won de club drie prijzen: de Community Shield, League Cup en Europa League. In zijn tweede jaar pakte United geen prijzen, al eindigde de ploeg wel achter het oppermachtige Manchester City op de tweede plaats in de Premier League.



Dit seizoen ging het helemaal mis met Mourinho en in december moest hij plaatsmaken voor Ole Gunnar Solskjaer. Onder zijn leiding heeft Manchester United alleen nog maar gewonnen, in totaal acht keer op rij. Lukaku wil beide managers niet met elkaar vergelijken. "Ik vind wel dat Mourinho veel voor de club heeft gedaan. Hij heeft prijzen gewonnen, dus ik heb veel respect voor hem", sprak de Belgische spits tegen Eleven Sports.



"Hij is degene die mij naar United haalde." Lukaku was bij Mourinho vrijwel altijd zeker van een basisplaats, maar onder Solskjaer is dat anders. De Noor geeft steevast Marcus Rashford de voorkeur. In het FA Cup-duel met Arsenal, afgelopen vrijdag, verscheen Lukaku wel aan de aftrap en met twee goals had hij een belangrijk aandeel in de 1-3 zege.



Ondanks zijn reserverol kijkt de 25-jarige met vertrouwen uit naar de komende periode. "Ik hoop gewoon dat we bij de bovenste vier eindigen en dat we een prijs winnen." United staat binnenkort in de achtste finales van de Champions League tegenover Paris Saint-Germain. De volgende opponent in de FA Cup wordt maandagavond bekend.