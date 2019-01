Lukaku: "Hij was ijskoud voor het doel en dat is iets waar ik van houd"

Onder interim-manager Ole Gunnar Solskjaer weet Romelu Lukaku weer het net te vinden bij Manchester United.

In de drie wedstrijden die de aanvaller onder de Noor speelde, scoorde hij drie keer. Op de officiële website van Manchester United vertelt Lukaku dat hij nu al het nodige heeft geleerd van Solskjaer.

"Hij praat constant met me en dat vind ik prettig. De speelstijl die hij in zijn carrière had, is een beetje te vergelijken met die van mij. We genieten op dit moment van het voetbal. Solskjaer heeft me nu al veel geleerd. Dingen als bewegen, hij weet precies wat voor spits ik ben. Vanaf de eerste dag heeft hij me geanalyseerd, dat heeft me een beetje verrast. Ik kijk er naar uit om met hem te blijven werken", stelt Lukaku.



"Het is de bedoeling dat ik vooral in het strafschopgebied blijf, omdat ik daar het gevaarlijkst ben. We hebben de afgelopen weken het nodige werk verzet", vervolgt de Belgische spits van Manchester United. "Solskjaer was ijskoud voor het doel en dat is iets waar ik van houd. Ik wil gewoon aan mezelf blijven werken en het team op iedere mogelijke manier blijven helpen. Op dit moment gaat dat goed, niet alleen voor mij."



Solskjaer wist zijn eerste vijf wedstrijden als manager van Manchester United te winnen. Voor the Red Devils wacht nu komende zondag het bezoek aan Tottenham Hotspur. "Ik wil achteraf nergens spijt van hebben", klinkt het vastberaden uit de mond van Lukaku. "Ik hoop dat we deze lijn kunnen doortrekken en wat plaatsen kunnen stijgen op de ranglijst. Het zou mooi zijn als we kunnen gaan spelen zoals de manager dat graag wil zien."