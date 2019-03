Lukaku: "Het was een genot om met hem samen te spelen in de voorhoede"

Manchester United zorgde woensdagavond voor een verrassing door Paris Saint-Germain uit de Champions League te knikkeren.

In blessuretijd velde Marcus Rashford het vonnis over de Franse topclub door vanaf de strafschopstip ijzig kalm te blijven. Door de 1-3 overwinning poetste United de 0-2 nederlaag uit de heenwedstrijd weg op basis van gescoorde uitdoelpunten. "Dit soort momenten willen we graag overleven", vertelt Rashford in gesprek met BT Sport .

Op bezoek bij Paris Saint-Germain werden the Red Devils in de eerste helft aardig op weg geholpen door de tegenstander. Door enorme fouten van Thilo Kehrer en Gianluigi Buffon stond United bij de rust op een 1-2 voorsprong door treffers van Romelu Lukaku. "Marcus en ik hadden er de dag voor wedstrijd al veel vertrouwen in", aldus de Belg. "We wisten dat we het konden doen, het was een genot om het hem samen in de voorhoede te spelen en we scoorden ook nog allebei."



In de absolute slotfase kregen de bezoekers een strafschop na hands van Presnel Kimpembe. Rashford bleef kalm en schoot United naar de kwartfinales van de Champions League. "Dat zijn dingen die ik elke dag oefen", vertelt de aanvaller. "Ik moet gewoon mijn hoofd koel houden. Het wachten voor de strafschop is het moeilijkst, maar dat is onderdeel van het spel. Die momenten moeten we doorkomen en we hebben ons doel bereikt."



Tegen alle verwachtingen in staat de grootmacht uit Manchester dus in de kwartfinales van de Champions League. Ook Ajax, FC Porto en Tottenham Hotspur staan bij de laatste acht. Volgende week worden de andere vier ploegen bekend. "We zijn gewend om deze momenten te overleven en dat hebben we weer bewezen. Nu moeten we verder om ons te blijven verbeteren", sluit de 21-jarige Engelsman af.