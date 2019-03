Lukaku geeft uitsluitsel: "Ik weet dat hij blijft, geen twijfels"

Manchester United stuntte woensdagin de Champions League door een 0-2 nederlaag weg te poetsen en in Parijs met 1-3 af te rekenen met PSG.

De spectaculaire zege kan ervoor hebben gezorgd dat de clubleiding van the Red Devils nu besluit om Ole Gunnar Solskjaer definitief aan te stellen. Romelu Lukaku wil dat de Noor op Old Trafford actief blijft.

"Ik weet dat hij blijft, daar bestaan geen twijfels over", zegt Lukaku, die twee keer tot scoren kwam in het Parc des Princes, na afloop in gesprek met Viasport . "Hij wil zelf blijven. De spelers willen dat hij blijft. En we doen het goed. We spelen zoals Manchester United hoort te spelen. Het is een jonge trainer met jonge spelers onder zich. Een perfecte omgeving om te ontwikkelen."



"Ik geloof dat ze (Solskjaer en de clubleiding, red.) het al hebben besproken. Ik ben gewoon blij om hier bij Manchester United te zijn en ik hoop dat ik hier nog vele jaren blijf", besluit de spits. Gary Neville, oud-verdediger van de Engelse topclub, is ervan overtuigd dat Solskjaer ook volgend seizoen de manager zal zijn van de huidige nummer vier van de Premier League.



"Geen twijfel of hij de baan krijgt", aldus Neville. "Het is nu een kwestie van timing. Ze zullen het nu niet melden, vanwege de grote wedstrijd van zondag tegen Arsenal. Waarom afleiding creëren? Dat doe je niet. Na deze wedstrijd mag hij zelf de duur van het contract en zijn salaris bepalen. Als een fan is dit resultaat echt geweldig. Ik gaf ze geen kans. Dit voelt fantastisch."