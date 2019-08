Lukaku boos op Manchester United: "Ik ben niet dom, ik weet wie gelekt heeft"

Romelu Lukaku maakte een rumoerige transferzomer mee, waarin hij na veel geruchten uiteindelijk de overstap maakte naar Internazionale.

De Belgische spits verklaart veel last te hebben gehad van de speculaties en haalt hard uit naar zijn oude werkgever . Volgens de international werd er bewust informatie gelekt vanuit United.

Lukaku raakte deze zomer gebrouilleerd met United en hield zijn conditie tijdelijk op peil bij . De aanvaller wachtte met smart op duidelijkheid van de kant van de Engelse club, maar die kwam niet. "Zo was het voor zeker drie tot vier weken. Ik wachtte tot er iemand naar buiten trad en er een einde aan maakte", vertelde Lukaku in de LightHarted Podcast .

"Maar dat gebeurde niet. Ik heb met de club gepraat en gezegd dat het beter was als onze wegen zouden scheiden. Als je iemand niet beschermt, komen die geruchten naar buiten." De 26-jarige spits wist niet waar hij aan toe was. "Het maakt niet uit of je of de bank zit of in de basis staat, maar niemand vertelde me hoe het zat. Dus ik keek het twee à drie weken aan en zag alle bullshit in de media."

"Wie lekt er? Niet ik, niet mijn zaakwaarnemer. Ik zag het op mijn mobiel uit het niets verschijnen."

Op dat moment is Lukaku naar de clubleiding gestapt. "Ik heb ze verteld dat het niet goed voor me is om in een omgeving te zijn waar ik niet gewaardeerd word. Wij zijn niet gek. Ze denken dat we dom zijn, maar we zijn niet dom. We weten wie er dingen lekt. Ik heb ze gezegd dat ze niet op deze manier konden werken en dat het beter was als ik zou gaan."