'Luka Modric kan salaris verdubbelen als onderdeel van stunt'

Inter Miami wil toeslaan met de komst van een topspeler.

De Amerikaanse club van aandeelhouder David Beckham hoopt te stunten met een grote naam, waarbij Edinson Cavani al veel wordt gelinkt aan de club uit de Major League Soccer. Naast de spits van Paris Saint-Germain en Antoine Griezmann van staat ook Luka Modric van nadrukkelijk op de radar, meent Marca.

De Spaanse sportkrant pakt dinsdag uit met het bericht dat Inter Miami flink in de buidel wil tasten voor Modric, die nog tot medio 2021 vastligt bij de Koninklijke. Naar verluidt zou Inter Miami bereid zijn het salaris van de 34-jarige middenvelder bij Real te verdubbelen, net als het geval is bij Cavani als de Uruguayaan besluit zich aan te sluiten bij de Amerikaanse club.

Diego Alonso, de nieuwe trainer van de -club, erkent in gesprek met Marca dat de club hoopt op de komst van een grote naam. "Het idee is ook om vanaf nu ieder jaar de MLS te winnen. Het eerste jaar zal nog moeilijk worden, maar in het tweede jaar is het haast een verplichting", aldus de oud-aanvaller van onder meer , en Real Murcia.

Tot dusver werd vooral Cavani in verband gebracht met een transfer naar Inter Miami. De ervaren spits zou net als Griezmann en Modric openstaan voor een dienstverband in de VS. Cavani ligt nog tot komende zomer vast bij , waardoor een transfer realistisch is.

Griezmann zal de komende jaren waarschijnlijk niet naar de VS trekken, aangezien de spits nog tot medio 2024 onder contract staat bij Barcelona.