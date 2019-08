Luka Modric explodeert op sociale media: "Dat zou ik nooit doen, nooit"

Voor Luka Modric zat het eerste competitieduel tussen Celta de Vigo en Real Madrid (1-3) er zaterdag na nog geen uur spelen op.

De middenvelder kreeg in Balaidos voor het eerst in zijn loopbaan een directe rode kaart na een ogenschijnlijk ongelukkige charge op de achillespees van Denis Suárez. De Kroaat is een van de eerste slachtoffers van de nieuwe regels die dit seizoen zijn ingevoerd.

Het leek niet de intentie van Modric om Suárez op een dergelijke manier te belemmeren, maar in samenspraak met de VAR koos Javier Estrada Fernández ervoor om de middenvelder van het veld te sturen.

Een overtreding op de achillespees wordt vanaf dit seizoen met rood bestraft. Ondanks de ondertalsituatie trok het duel in Vigo naar zich toe. Modric wilde na afloop niet met de media praten, maar op sociale media geeft hij zijn versie van het moment.

"Van het veld gestuurd vanwege een ongelukkig moment. Ik zou nooit bewust op zo'n manier een collega willen tegenhouden. Dat zou ik nooit doen, nooit. Het was absoluut niet mijn intentie!", benadrukte Modric.

Sergio Ramos koos na afloop opvallend genoeg voor de kant van de scheidsrechters. "Ik vind het goed dat de voetballers meer beschermd worden, op wat voor manier dan ook", gaf de captain van Real Madrid aan.

Zinédine Zidane verzekerde dat hij het moment niet goed had gezien. "Ik heb met Luka gesproken en hij vindt het geen rode kaart", vertelde de trainer na afloop.

"De arbiter was een andere mening toegedaan en dat moeten we accepteren. We zullen zien wat er nu gaat gebeuren en of het slechts een wedstrijd schorsing zal zijn."

Real Madrid speelt volgende week zaterdag in eigen huis tegen .