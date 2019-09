Luka Modric en Ivan Perisic hielpen mee aan transfer naar Eredivisie

Alen Halilovic wil in het tenue van sc Heerenveen zijn loopbaan nieuw leven inblazen.

Ooit werd hij gezien als het allergrootste talent van Europa, maar na omzwervingen bij Dinamo Zagreb, , Sporting Gijón, Hamburger SV, Las Palmas, en is de Friese club alweer de achtste club voor de inmiddels 23-jarige Kroaat.

is voor Halilovic de ideale club voor zijn persoon, zo zegt hij zelf. "Iedereen in Kroatië kent Heerenveen, omdat Danijel Pranjic hier heeft gespeeld. Ik heb Pranjic er ook over gesproken en hij zei dat het een heel goede club voor mij is met veel jonge, talentvolle spelers. Voor mij is het nu gewoon heel belangrijk om veel wedstrijden te spelen", vertelt de middenvelder in gesprek met Voetbal International.

Bij een titelkandidaat als Standard Luik moest per se elke wedstrijd worden gewonnen. "Dan kies je toch eerder voor dertigers, dan voor jonge spelers", verklaart Halilovic aan het weekblad. "Ik heb er ook contact over gehad met Luka Modric en mijn vriend Ivan Perisic. Hij heeft wat mensen gebeld en vertelde me dat de speelstijl van Heerenveen heel goed bij mij past, hij heeft me enorm geholpen."

Halilovic had in de zomer aanbiedingen van meerdere clubs uit Spanje. "Maar ik kon ook naar Italië, Frankrijk en Rusland. Daar kon ik vijf keer zoveel verdienen als nu bij Heerenveen, maar ik ben geen persoon die zijn loonstrookje ophaalt en van het leven gaat genieten."

Hij vindt Heerenveen en de de juiste stap. "Ik wil dit jaar laten zien dat ik een van de beste spelers van de Eredivisie ben en daarna kan doorgroeien naar waar ik verdien te zijn, waar ik hóór te zijn: de Europese top."