Luka Jovic zoekt naar antwoorden op YouTube: "Wat is er gebeurd?"

Luka Jovic heeft het moeilijk bij Real Madrid.

Afgelopen zomer verdiende de Servische spits een transfer van naar de Spaanse grootmacht, maar vooralsnog heeft hij geen potten kunnen breken bij zijn nieuwe club. De 22-jarige spits erkent dat hij de druk voelt om te presteren in Spanje en om dat te bewerkstelligen werkt hij zo hard als hij kan.

Jovic scoorde aan de lopende band bij Frankfurt. De Europese top zat achter hem aan en uiteindelijk was het dat hem voor zestig miljoen euro in huis haalde. Hij moet vooralsnog genoegen nemen met een bijrol in het team van trainer Zinédine Zidane.

Jovic startte in LaLiga pas vier keer en kwam tien keer als invaller binnen de lijnen. In alle competities scoorde hij pas één keer voor de Koninklijke.

Meer teams

"Ik ben niet blij met hoe het seizoen tot nu toe gaat", is Jovic eerlijk tegenover AS . "Ik weet dat ik veel beter kan. Soms bekijk ik video's van mezelf op YouTube en dan vraag ik mezelf af: wat is er gebeurd? Maar we weten allemaal dat Real Madrid een gigantische club is."

Lees beneden verder

"Zelfs voor ervaren spelers is het niet makkelijk om zich aan te passen. Voor een 21-jarige voor wie 60 miljoen euro is betaald is dat nog moeilijker. De druk is enorm. Ik werk zo hard als ik kan, maar tot nu toe zonder succes. Hopelijk komt er snel verandering in."

Jovic werd opgeleid bij Rode Ster Belgrado en kwam op jonge leeftijd bij terecht. Waar hij in Portugal moeite had om door te breken, maakte hij bij Eintracht Frankfurt naam. "Ik heb nooit getwijfeld aan mijn kwaliteiten. Ik heb altijd geloofd dat ik genoeg talent had om het te maken."

"Bij Benfica kreeg ik nooit de kans, maar bij Frankfurt was dat wel het geval. Bij Frankfurt was het in het begin ook niet makkelijk, maar het is belangrijk om in jezelf te blijven geloven. Soms heb je een beetje geluk nodig."