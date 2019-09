Luka Jovic: "Het is niet gemakkelijk voor een jonge speler"

Luka Jovic zegt dat hij klaar is om te voldoen aan de verwachtingen bij Real Madrid, na een moeilijke start van zijn periode in de Spaanse hoofdstad.

Jovic was afgelopen seizoen 27 keer trefzeker en verdiende daarmee een transfer naar , dat zeventig miljoen euro overmaakte aan .

De Serviër liep in de voorbereiding een blessure op, maar hij was op tijd fit voor de seizoensstart. In de eerste drie wedstrijden in LaLiga viel hij twee keer in en afgelopen weekend had hij zijn eerste basisplaats tegen . Scoren deed de 21-jarige spits nog niet.

"Na de voorbereiding wordt het nu natuurlijk beter. Ik raakte geblesseerd en die rode kaart volgde waardoor ik het veld moest verlaten tegen ", refereert Jovic aan de wedstrijd in de International waarin Nacho voor rust werd weggestuurd.

"Het is niet gemakkelijk voor een jonge speler, maar ik denk dat ik op de best mogelijke manier heb gehandeld en ik ben klaar om de grootste eisen te beantwoorden", vertelt de spits in gesprek met verslaggevers.

Jovic bereidt zich met Servië voor op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Portugal in Belgrado. Volgens de spits is zijn land klaar om de confrontatie aan te gaan met Cristian Ronaldo. "Voor zover ik weet spelen we elf tegen elf, we spelen niet alleen tegen Ronaldo."

"We zullen ons voorbereiden op het hele team, niet alleen Ronaldo. Hij is zeker hun beste individu, maar ze hebben veel meer interessante spelers die problemen kunnen veroorzaken. Het zal noodzakelijk zijn om geconcentreerd en gedisciplineerd te zijn om een positief resultaat te boeken."