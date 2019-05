Luis Suarez ondanks blessure opgeroepen voor Copa América

De spits van Barcelona onderging recent een knieoperatie, maar wordt toch opgeroepen voor de Copa América. Ook PSV'er Gaston Pereiro is van de partij.

Luis Suarez is opgenomen in de 23-koppige selectie van Uruguay. De oud-Ajacied moest afgelopen weekend nog verstek laten gaan bij de Spaanse bekerfinale wegens een meniscusoperatie.

Bondscoach Oscar Tabarez hoopt echter toch op hem te kunnen rekenen voor het Zuid-Amerikaanse kampioenschap in Brazilië. Daar moet Suarez een koppel vormen met -aanvaller Edinson Cavani, die eveneens veel blessures kende dit seizoen.

Wel scoorden de twee erop los in de wedstrijden die ze wel fit waren. Suarez kwam tot 21 goals in LaLiga en had gemiddeld 135 minuten nodig per goal. Cavani deed daar per keer zelfs maar 93 minuten over in de , waar hij achttien goals liet noteren.

De sterke selectie herbergt verder grote namen als Diego Godin, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira en Martin Caceres. Uruguay neemt het in de groepsfase op tegen Eduador, Chili en Japan, dat op uitnodiging aan het toernooi mee mag doen.

De volledige selectie van Uruguay:

Martin Campana ( ), Fernando Muslera ( ), Martin Silva (Libertad); Martin Caceres ( ), Sebastian Coates ( ), Jose Gimenez ( ), Diego Godin (Atlético Madrid), Marcelo Saracchi ( ); Giorgian de Arrascaeta ( ), Rodrigo Bentancur (Juventus), Giovanni Gonzalez (Penarol), Diego Laxalt ( ), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders), Nahitan Nandez ( ), Gaston Pereiro ( ), Lucas Torreira ( ), Federico Valverde ( ), Matias Vecino ( ); Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Maxi Gomez (Celta Vigo), Jonathan Rodriguez (Cruz Azul), Cristhian Stuani ( ), Luis Suarez ( ).