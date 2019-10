Luis Sinisterra krijgt ultieme beloning voor sterke seizoensstart

Luis Sinisterra heeft voor het eerst een uitnodiging ontvangen voor de nationale ploeg van Colombia.

De Colombiaanse voetbalbond (FCF) communiceert via de officiële kanalen dat de twintigjarige aanvaller van is opgenomen in de selectie voor de oefeninterlands tegen Chili en Algerije.

Sinisterra kent een sterke seizoensstart bij Feyenoord en speelde tot dusver tien wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij goed was voor twee doelpunten en drie assists.

Afgelopen zomer maakte de aanvaller al indruk op het WK Onder-20, waarop hij met Colombia tot de kwartfinale reikte. Het heeft bondscoach Carlos Queiroz doen besluiten om Sinisterra voor het eerst uit te nodigen voor de nationale ploeg van Colombia.

"Luis maakt een goede indruk bij Feyenoord. Ik heb hem ook al aan het werk gezien op het WK Onder-20, maar ik wil hem graag de mogelijkheid bieden om als nieuw gezicht bij deze selectie aan te sluiten", zegt Queiroz in een video van de Colombiaanse voetbalbond.

Colombia werkt volgende week oefeninterlands af tegen Chili en Algerije. Beide wedstrijden worden afgewerkt in Europa: de wedstrijd tegen Chili in het Estadio José Rico Pérez in Alicante en het duel met Algerije in het Stade Pierre-Mauroy in .

Voormalig Ajacieden Luis Orejuela en Davinson Sánchez maken tevens deel uit van de Colombiaanse selectie. James Rodríguez en Radamel Falcao zijn volgende week niet van de partij bij de oefeninterlands met Chili en Algerije.

De volledige selectie:

Doelmannen: David Ospina ( ), Camilo Vargas (Atlas), Aldair Quintana (Atlético Nacional), Éder Chaux (Patriotas)

Verdediging: Luis Orejuela ( ), Stefan Medina (Monterrey), Davison Sánchez ( ), Óscar Murillo (Pachuca), Yerry Mina ( ), Jhon Lucimí (KRC Genk), William Tesillo (Leon), Johan Mojica ( )

Middenveld: Wílmar Barrios (Zenit), Juan Cuadrado ( ), Jéfferson Lerma ( ), Mateus Uribe ( ), Yairo Moreno (Leon), Andrés Ibargüen (Club América)

Aanval: Luis Muriel (Atalanta), Luis Sinisterra (Feyenoord), Róger Martinez (Club América), Luis Diaz (FC Porto), Duván Zapata (Atalanta), Alfredo Morelos (Rangers)