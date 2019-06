Luis Enrique treedt definitief terug als bondscoach van Spanje

Luis Enrique is niet langer de bondscoach van Spanje.

Bondsvoorzitter Luis Rubiales heeft woensdagmiddag in een speciaal belegde persconferentie bekendgemaakt dat de keuzeheer zijn functie neer zal leggen. De precieze oorzaak van dit besluit is niet bekendgemaakt, maar Luis Enrique ontbrak tijdens de laatste drie wedstrijden van Spanje al wegens 'privéredenen'.

De bondscoach werd tijdens de duels met Malta, de Faeröer Eilanden en Zweden vervangen door zijn rechterhand Roberto Moreno en hij zal nu definitief de taken overnemen. De 41-jarige oefenmeester werkte al bij , en samen met Luis Enrique en heeft een goede indruk achtergelaten.



Abelardo werd namelijk ook genoemd als beoogde nieuwe trainer van La Furia Roja , maar enkele zwaargewichten in de Spaanse selectie hebben naar verluidt op de definitieve aanstelling van Moreno aangedrongen. De nieuwe bondscoach kan zich gaan voorbereiden op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Roemenië en de Faeröer, die begin september op de agenda staan.



Voor Luis Enrique betekent zijn afscheid dat er na nog geen jaar alweer een einde komt aan zijn dienstverband als bondscoach. De oud-speler van onder meer Barcelona en stapte in juli van het afgelopen jaar in als opvolger van interim-coach Fernando Hierro. Hij had juist in de aanloop naar het WK het stokje overgenomen van Julen Lopetegui, die op moest stappen nadat duidelijk werd dat hij de nieuwe trainer van Real Madrid zou worden.